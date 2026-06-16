Carro capota e deixa um ferido na DF-005

No local, as equipes encontraram um veículo capotado próximo a um poste de iluminação pública - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Um carro capotou na tarde desta terça-feira (16/6), na DF-005, após a Prainha, no sentido Varjão. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro deixou uma vítima ferida.

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Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um veículo capotado próximo a um poste de iluminação pública. Após o isolamento da área e o gerenciamento dos riscos, a equipe de bombeiros prestou atendimento ao condutor, que foi avaliado e transportado — consciente e orientado — para uma unidade hospitalar.

Uma das faixas da via foi interditada para o atendimento da ocorrência e para garantir a segurança das equipes do CBMDF e dos envolvidos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para ficar responsável pelo local. Ainda não há informação sobre a evolução médica da vítima nem sobre a dinâmica do acidente.