Condutor de escavadeira conta como aconteceu acidente fatal em obra

O condutor da escavadeira que caiu sobre o operário Genilson dos Santos Abreu, 49 anos, durante uma obra em um prédio de luxo na SQS 116, na Asa Sul, explicou à polícia como o acidente fatal aconteceu. Segundo o trabalhador, ele utilizava a escavadeira para mover manilhas que seriam organizadas por Genilson, que estava dentro de uma vala para a construção da rede de esgoto do prédio.

Em determinado momento, ele disse, o solo abaixo da máquina não aguentou o peso do veículo e cedeu, fazendo com que o equipamento deslizasse junto com a manilha, soterrando pouco mais da metade do corpo de Genilson, que morreu no local.

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O depoimento foi conduzido pelo delegado de plantão da 1ª DP (Asa Sul), Danilo Augusto Barra. O condutor não teve a identidade divulgada. Ele conseguiu sair da escavadeira antes do equipamento se chocar contra o solo e não ficou ferido. O caso segue sob investigação da delegacia.

O caso

Por volta das 14h desta terça-feira (16/6), Genilson dos Santos Abreu morreu ao ser soterrado na obra em que trabalhava em um prédio na Asa Sul. Apesar do Corpo de Bombeiros ter sido acionado, a vítima morreu antes mesmo do socorro chegar. “Fomos acionados por volta das 14h05 e, assim que chegamos, o óbito foi declarado. Infelizmente, não deu tempo de realizar o resgate", explicou Jean Charles, porta-voz e capitão dos bombeiros.

O capitão confirma a versão do chão não ter aguentado o peso da escavadeira. "O veículo do tipo Bobcat estava perto da vala quando o chão cedeu, soterrando o trabalhador", afirmou.

A vítima tinha 49 anos e trabalhava na empresa Antera Construtora há quase cinco anos. Em nota enviada à imprensa, a construtora lamenta a morte do funcionário. "Neste momento de dor, toda a atenção da empresa está voltada ao acolhimento e ao apoio aos familiares, amigos e colegas de Genilson. A Antera já está em contato com a família e prestará toda a assistência necessária", informou.

A Antera prestava serviço à empresa Lotus, responsável pelo empreendimento. A Lotus afirmou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Além disso, reforçou o apoio à família da vítima. “A prioridade absoluta da Lotus é prestar todo o acolhimento, respeito e assistência necessários aos familiares de Genilson, bem como oferecer suporte aos colaboradores e profissionais impactados por esta perda tão repentina”, disse.