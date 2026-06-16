Produtores rurais do DF têm até 30 de junho para declarar rebanhos

O procedimento é obrigatório para todos os cadastrados que possuam animais em suas propriedades - (crédito: Divulgação/Seagri-DF)

O prazo para a atualização cadastral de produtores rurais e a declaração de rebanhos no Distrito Federal foi prorrogado. A decisão da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) foi oficializada nesta terça-feira (16/6) pela Portaria nº 198, estendendo a data limite até 30 de junho. A medida busca dar mais tempo para que os pecuaristas regularizem a situação junto à Defesa Agropecuária.

A declaração e a atualização cadastral podem ser feitas de modo on-line, por meio do Sistema de Defesa Agropecuária (Siagro), ou presencial, em qualquer um dos escritórios da Defesa Agropecuária espalhados pelo Distrito Federal. Ao realizar o procedimento, o produtor deve informar:

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Dados atualizados da propriedade e do responsável pelo local;

Quantidade exata e espécies de animais existentes na fazenda;

Registro de vacinações antirrábicas (altamente recomendadas para bovinos e equinos em regiões com histórico de ataques de morcegos hematófagos, como Planaltina, Brazlândia, Ceilândia, Gama, entre outras).

O procedimento é obrigatório para todos os cadastrados que possuam animais em suas propriedades. De acordo com o secretário da pasta, Rafael Bueno, o adiamento foi necessário devido à baixa procura registrada até o momento. Durante este novo período regulamentar, não haverá aplicação de penalidades.

"Essas informações são fundamentais para mantermos o controle sanitário e o status do Distrito Federal como área livre de febre aftosa sem vacinação", alertou o secretário. Bueno também destacou que o DF possui um dos rebanhos com melhor reconhecimento sanitário do país graças ao trabalho conjunto entre o governo e o setor produtivo.

Os dados atualizados permitem que o governo planeje ações de defesa agropecuária e responda rapidamente a eventuais emergências sanitárias, protegendo o patrimônio pecuário local.A Seagri-DF reforça que a imunização contra a brucelose permanece obrigatória para bezerras de três a oito meses de idade. Os produtores devem entregar o atestado de vacinação e a respectiva nota fiscal também até o dia 30 de junho.

Proprietários de animais que não possuem registro na Defesa Agropecuária, assim como quem vendeu terras e ainda não notificou a mudança, devem procurar o escritório mais próximo para regularizar as pendências.