"Povo cansou de ser enganado", diz Leandro Grass após pesquisa Correio/OPINIÃO

Leandro Grass reage à pesquisa e afirma que disputa será decidida por propostas para o DF - (crédito: Davi Pereira CB/D.A Press)

A divulgação, nesta quarta-feira (17/6), da primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política para as eleições ao Governo do Distrito Federal (GDF) repercutiu entre os pré-candidatos ao Palácio do Buriti. O levantamento mostra a governadora Celina Leão (PP) na liderança, com 27,8% das intenções de voto, seguida pelo ex-governador José Roberto Arruda (PSD), que aparece com 23,5%, em situação de empate técnico dentro da margem de erro.

Na terceira colocação está o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass (PT), com 9,2% das intenções de voto. Após a divulgação dos números, o petista afirmou que sua candidatura está baseada em um projeto para o Distrito Federal e não apenas em um nome. “Estamos trabalhando para vencer as eleições e reconstruir o DF”, declarou.

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Grass afirmou que pretende apresentar propostas voltadas para os desafios enfrentados pela população. “Vamos apresentar e implementar soluções para os problemas reais que sufocam a população. Sem mentiras, sem ilusões ou fantasias. O povo cansou de ser enganado”, acrescentou.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de junho, de forma presencial, nas 33 regiões administrativas do Distrito Federal. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-08746/2026.