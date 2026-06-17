Celina aposta em tecnologia para impulsionar desenvolvimento e getsão no GDF

“Eu acho que esse é o grande desafio. Nós estamos caminhando para isso. A nossa determinação é que até o dia 30 a gente assine um grande convênio possibilitando a instalação de 65 empresas já naquele polo que foi destinado a isso. É um processo que se arrastava por algum tempo, mas que a gente retirou da tramitação e começou a dar prioridade”, afirmou.

A chefe do Buriti destacou ainda que Brasília reúne condições favoráveis para atrair investimentos do setor. “Aqui tem uma vocação natural para isso. É uma cidade que tem água suficiente, capacidade energética e possibilidade também de energia solar. Então, é uma cidade que está pronta para receber o que eu falo de valor agregado que a tecnologia traz”, disse.

Questionada sobre os impactos da tecnologia no mercado de trabalho e na atuação de servidores e terceirizados, Celina afirmou que o objetivo não é substituir trabalhadores, mas melhorar a gestão da força de trabalho disponível. “Isso é feito com muita cautela. Você amplia aquilo que teria uma necessidade de contratação. Em algumas áreas do nosso governo, você substitui pela tecnologia e remaneja aquela mão de obra. O governo está sempre fazendo concurso, sempre contratando mão de obra, mas quando você consegue dar uma gestão melhor para essa mão de obra, consegue atender as pessoas com mais rapidez”, explicou.

A chefe do Executivo também destacou os avanços obtidos com a criação da Secretaria de Governança Digital. De acordo com ela, a pasta já permite monitorar digitalmente as finanças do governo, integrar sistemas e melhorar o acompanhamento dos serviços públicos. “A gente hoje já tem monitoramento de todas as finanças do nosso governo digitalmente para saber quais são as áreas em que estamos investindo mais. Estamos integrando também a área da saúde, que é o nosso maior desafio hoje. Eu uso tecnologia nessa área também”, afirmou.

A governadora avaliou que a tecnologia deve complementar, e não substituir, o trabalho humano. “Eu acho que a discussão sobre a tecnologia e o mercado vai se adaptando, porque o homem sempre vai ter o seu lugar, ele nunca será substituído totalmente. A tecnologia é uma área muito estratégica para que você consiga ter uma gestão com economia de gastos, entregando mais e reduzindo custos. Hoje, o foco principal é a redução de custo e a busca pela eficiência”, concluiu.