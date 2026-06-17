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Operação Policial

Presa dupla que roubou R$ 300 mil em plataformas falsas de investimento

Criminosos entravam nas contas das vítimas e retiravam todo o dinheiro por meio de transferências com criptomoedas. Na casa de um dos autores, também foi descoberto um centro de produção de crack e cocaína

PCDF deflagra operação contra grupo criminoso especializado em roubo de carga - (crédito: PCDF/ Divulgação)
PCDF deflagra operação contra grupo criminoso especializado em roubo de carga - (crédito: PCDF/ Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de dois irmãos, de 31 e 26 anos, em meio à Operação Carteira Vazia, ação realizada por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). A dupla é acusada de subtrair cerca de R$ 300 mil por meio de golpes de phishing em páginas falsas que imitavam plataformas de investimento.

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Os autores utilizavam ao menos cinco domínios falsos com nomes idênticos aos portais que tentavam copiar. Todavia, os links falsos apareciam acima dos originais para as vítimas devido a serem conteúdos patrocinados.

O golpe ocorria simultaneamente enquanto a vítima inseria suas informações no site falso. Os dados inseridos na plataforma falsa eram repassados pelos criminosos à verdadeira, assim capturando o código de duplo fator de autenticação (OTP) e entrando na conta da vítima. Com essa etapa completa, os autores drenavam as contas obtidas e transferiam todos os ativos para uma série de carteiras de criptoativos sob seu controle.

A ação contou com apoio das Polícias Civis do Tocantins e do Maranhão. Em um Mandado de Busca e Apreensão na residência do homem de 26 anos, em Paraíso (TO), foram encontradas evidências dos crimes digitais e indícios de que o local também era utilizado como centro de produção de crack (mais de 2kg encontrados) e cocaína (mais de 1 kg encontrado). Também foram apreendidas prensas hidráulicas.

Diante dos flagrantes, a prisão preventiva do indivíduo foi cumprida e foi formalizada prisão por tráfico de drogas. Na delegacia, ele confessou que aplicava os golpes com criptomoedas há aproximadamente dois anos e que produzia as drogas há um ano.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 17/06/2026 12:36 / atualizado em 17/06/2026 12:36
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