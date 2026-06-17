"BRB é uma ferramenta para o desenvolvimento do DF", diz Nelson Souza

Presidente do BRB, defendeu papel da instituição após período de crise e afirma que banco projeta alcançar lucro de R$ 1 bilhão em 2028 - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

Durante a abertura do 7º Lide Summit Brasília 2026, realizado nesta quarta-feira (17/6), o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Souza, fez um pronunciamento em defesa da instituição financeira, destacou as medidas adotadas pela nova gestão após a recente crise enfrentada pelo banco e reforçou a importância estratégica da instituição para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Ao defender a importância da instituição, Nelson destacou que o banco desempenha um papel fundamental no financiamento da economia local e na execução de políticas públicas.

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“O BRB não é apenas um banco. O BRB é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Ao longo de sua história, apoiou empresas, empreendedores, investimentos e políticas públicas, contribuindo para a geração de emprego, renda e inclusão financeira”, ressaltou.

Durante o discurso, Nelson revelou ainda que a instituição trabalha com um plano de negócios conservador para os próximos anos. “Fizemos um plano que projeta que teremos condições de alcançar o lucro de um bilhão em 2028. Não se trata de uma meta baseada em otimismo. Trata-se de uma projeção construída com responsabilidade e foco na sustentabilidade de longo prazo”, afirmou.

Segundo ele, o processo exigiu a construção de uma solução institucional envolvendo o Governo do Distrito Federal, a União, o Banco Central, o Fundo Garantidor de Créditos, o Supremo Tribunal Federal e diversas instituições financeiras. “Houve questionamentos legítimos por parte do mercado, dos órgãos de controle e da sociedade. Ficou claro que não se tratava de uma decisão que pudesse ser resolvida por uma única instituição. Então, de forma republicana, essa solução foi construída, homologada e aprovada pelas instâncias competentes”, disse.

Nelson de Souza também destacou as mudanças promovidas na administração da instituição. “Quero reafirmar algo que eu tenho dito desde o primeiro dia: o BRB continua honrando integralmente seus compromissos e seguirá cumprindo suas obrigações com responsabilidade e respeito aos seus clientes, acionistas e à população do Distrito Federal”, declarou.

De acordo com o presidente, uma das primeiras providências da nova gestão foi promover uma reformulação interna. “Reestruturamos a diretoria, fortalecemos os mecanismos de controle, ampliamos os processos de apuração interna e estamos colaborando integralmente com todas as autoridades responsáveis pelas investigações. Não há qualquer interesse em esconder fatos. Pelo contrário, nosso compromisso é com a verdade, com a responsabilização de quem eventualmente tenha cometido irregularidades e, sobretudo, com a preservação do BRB”, afirmou.

Segundo ele, preservar o banco significa preservar uma instituição que impulsiona o crescimento econômico da capital. “Mais do que uma instituição financeira, o BRB é um patrimônio estratégico do Distrito Federal e continuará cumprindo sua missão com mais governança, transparência e eficiência. O BRB pertence à história de Brasília e continuará fazendo parte do seu futuro”, afirmou.

Para Nelson de Souza, a crise enfrentada pela instituição também abriu espaço para mudanças estruturais. “A crise nos obrigou a olhar para nossas fragilidades. Agora, ela também nos oferece a oportunidade de construir uma instituição melhor. E é exatamente isso que estamos fazendo. Acreditem no BRB”, concluiu.