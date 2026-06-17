"Há um número expressivo de eleitores indecisos", destaca Paula Belmonte

Candidata ao GDF destaca o número de eleitores indecisos e afirma que seguirá apresentando propostas para áreas consideradas prioritárias pela população - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) comentou os resultados da primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, publicada nesta quarta-feira (17/6). No levantamento, a parlamentar aparece com 2,9% das intenções de voto na pesquisa estimulada para as eleições ao governo do Distrito Federal.

Ao analisar os números, Paula chamou a atenção para o percentual de eleitores que ainda não definiram o voto. Segundo ela, o dado indica que o debate eleitoral ainda tem espaço para crescer nos próximos meses. “Um dado que me chama especialmente a atenção é o número expressivo de eleitores indecisos. Isso demonstra que grande parte da população ainda está observando, avaliando alternativas e esperando conhecer melhor os projetos e propostas que serão apresentados para o Distrito Federal”, afirmou.

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Para a pré-candidata, o cenário apresentado pela pesquisa reforça a importância do diálogo com a população e a apresentação de propostas para os desafios enfrentados pelo DF. “Vejo esse cenário como um sinal de que há um espaço importante para o diálogo e para a construção de uma candidatura conectada com as reais necessidades das pessoas. Seguiremos trabalhando, ouvindo a população e apresentando propostas consistentes para áreas fundamentais como saúde, educação, segurança, mobilidade e desenvolvimento econômico”, declarou.

A pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política foi realizada entre os dias 11 e 15 de junho, de forma presencial, nas 33 regiões administrativas do Distrito Federal. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-08746/2026.