PMDF prende homem por transporte ilegal de mais de 500 aves silvestres

No interior do automóvel, a equipe identificou mais de 500 aves silvestres que estavam sendo transportadas de forma irregular - (crédito: Foto: PMDF)

Beatriz Ocké*—A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento com tráfico de animais na noite desta terça-feira (16/6), às 23h40. O indivíduo foi encontrado com a posse irregular de mais de 500 aves silvestres. A prisão se deu por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), durante fiscalização policial na Asa Sul.

De acordo com a PMDF, o homem teria desrespeitado uma ordem de parada do veículo em que estava, na tentativa de fugir da abordagem dos policiais. No interior do automóvel, a equipe identificou mais de 500 aves silvestres que estavam sendo transportadas de forma irregular.

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Ao ser interrogado pelos policiais, o homem declarou que receberia cerca de R$10 mil para realizar o transporte das aves até o estado do Piauí. O sujeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado pelas autoridades competentes.



