InícioCidades DF
Animal Selvagem

Policiais militares resgatam carcará na 708 Sul

Animal estava dentro de uma residência e não apresentava ferimento

Agentes da PMDF resgatam carcará na 708 Sul - (crédito: Divulgação / PMDF)
Agentes da PMDF resgatam carcará na 708 Sul - (crédito: Divulgação / PMDF)

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionado, na tarde desta quarta-feira (17/6), para realizar o resgate de um carcará, ave típica do Cerrado, dentro de uma residência da SQS 708, na Asa Sul.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia mais: Presa dupla que roubou R$ 300 mil em plataformas falsas de investimento

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) averiguou a presença do animal e, em seguida, enviou a equipe policial. Quando as autoridades chegaram, encontraram o animal recolhido em um canto, porém em boa condição de saúde, sem apresentar ferimentos ou necessidade de tratamento veterinário.

Na sequência, a equipe levou a ave a uma reserva ambiental adequada e realizou a soltura apropriada, uma vez que ela já estava apta para retornar à natureza.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 17/06/2026 16:48
SIGA
x