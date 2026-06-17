Policiais militares resgatam carcará na 708 Sul

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionado, na tarde desta quarta-feira (17/6), para realizar o resgate de um carcará, ave típica do Cerrado, dentro de uma residência da SQS 708, na Asa Sul.

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O Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) averiguou a presença do animal e, em seguida, enviou a equipe policial. Quando as autoridades chegaram, encontraram o animal recolhido em um canto, porém em boa condição de saúde, sem apresentar ferimentos ou necessidade de tratamento veterinário.

Na sequência, a equipe levou a ave a uma reserva ambiental adequada e realizou a soltura apropriada, uma vez que ela já estava apta para retornar à natureza.