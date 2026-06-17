Vacina pneumocócica é disponibilizada em todas as UBSs

As 66,5 mil crianças menores de 4 anos do Distrito Federal compõem o grupo prioritário da vacinação - (crédito: Foto: Agência Saúde DF)

Beatriz Ocké

A partir desta quarta-feira (17/6), famílias conseguem ter acesso à vacina pneumocócica em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal. O imunizante inédito amplia a proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, sendo mais completo do que as formulações anteriores.

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Nas redes privadas de saúde, o custo para obter a vacina ultrapassa o valor de R$ 500. A fim de promover uma transição gradual, a VCP 20 será administrada em conjunto com os imunizantes em uso, enquanto houver estoque, de acordo com esquema vacinal específico.

Doenças pneumocócicas são responsáveis por pneumonias, meningites e otites de alta mortalidade em crianças pequenas. Esses casos são as principais causas de internação e óbito infantil evitáveis por imunização.

Por isso, as 66,5 mil crianças menores de 4 anos do Distrito Federal compõem o grupo prioritário da vacinação. A meta principal das UBSs é conseguir imunizar 95% dessa população. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), crianças que já receberam a pneumocócica 10, sendo duas doses e mais uma de reforço, não devem tomar vacinas adicionais.

Para o atendimento na UBS, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identidade válido com foto. Os locais de atendimento podem ser encontrados no site do SES-DF.