Celina Leão recebe alta após entrada em hospital por dores no peito

Mais cedo nesta quarta-feira (17/6), Celina Leão esteve no evento Lide - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em comunicado à imprensa na noite desta quarta-feira (17/6), a assessoria do Governo do Distrito Federal (GDF) confirmou que a governadora Celina Leão recebeu alta após dar entrada em um hospital por causa de dores no peito. Segundo informações, a governadora foi ao Hospital Santa Lúcia e passou por exames que indicaram sinusite. Ela foi medicada e liberada.

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Mais cedo, Celina havia procurado atendimento médico após sentir um mal-estar. No fim de maio, a governadora já havia sido internada na mesma unidade de saúde com quadro de pneumotórax. Na ocasião, passou por um procedimento de drenagem e recebeu alta dois dias depois, em 1º de junho.

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Na época, Celina Leão relatou ter sentido dores no corpo, febre e falta de ar. “Como tenho contato com muita gente, vim fazer exame porque pensei que poderia ser covid. Só que o diagnóstico deu pneumotórax. No sábado à noite, fizemos a drenagem. Fiquei bem ontem, e hoje estou de alta”, disse ao deixar o hospital.