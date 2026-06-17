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SAÚDE

Celina Leão recebe alta após entrada em hospital por dores no peito

Governadora deu entrada em hospital mais cedo nesta quarta-feira (17/6)

Mais cedo nesta quarta-feira (17/6), Celina Leão esteve no evento Lide - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Mais cedo nesta quarta-feira (17/6), Celina Leão esteve no evento Lide - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em comunicado à imprensa na noite desta quarta-feira (17/6), a assessoria do Governo do Distrito Federal (GDF) confirmou que a governadora Celina Leão recebeu alta após dar entrada em um hospital por causa de dores no peito. Segundo informações, a governadora foi ao Hospital Santa Lúcia e passou por exames que indicaram sinusite. Ela foi medicada e liberada.

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Mais cedo, Celina havia procurado atendimento médico após sentir um mal-estar. No fim de maio, a governadora já havia sido internada na mesma unidade de saúde com quadro de pneumotórax. Na ocasião, passou por um procedimento de drenagem e recebeu alta dois dias depois, em 1º de junho.

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Na época, Celina Leão relatou ter sentido dores no corpo, febre e falta de ar. “Como tenho contato com muita gente, vim fazer exame porque pensei que poderia ser covid. Só que o diagnóstico deu pneumotórax. No sábado à noite, fizemos a drenagem. Fiquei bem ontem, e hoje estou de alta”, disse ao deixar o hospital.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 17/06/2026 21:33 / atualizado em 17/06/2026 23:04
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