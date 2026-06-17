38° Congresso da Abrasel discute tecnologia e demandas do setor

O auditório do edifício Brasil 21 foi palco, nesta quarta-feira (17/6), do 38° Congresso da Abrasel, que abordou as mudanças do setor de bares e restaurantes com o tema “Escuta humana - voz ativa – impacto real”. O principal evento para quem vive a alimentação fora do lar reuniu especialistas, empreendedores e entusiastas do setor para discutir as novas tendências.

Com o setor em constante mudança, o presidente da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, afirma que os empreendedores também devem procurar inovações e mudanças. “O consumidor mudou de uma maneira espetacular. Às vezes, os clientes nos conhecem antes mesmo de a gente atendê-los através das avaliações na internet”, afirmou.

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Com novas demandas, o setor tem se adaptado ao gosto dos clientes. Solmucci comenta que quesitos como sustentabilidade e comidas saudáveis estão pautando as escolhas dos consumidores. “As pessoas estão procurando cada vez mais comer e beber bem. Tudo isso tem mudado o ambiente, e os cardápios têm que se adaptar”, explicou.

Conhecimento

A programação do evento contou com palestras de empresários, advogados trabalhistas e especialistas de todo o país. Essa promessa de conhecimento variado atraiu a estudante do 3° semestre de gastronomia, Amarlis Pires, de 19 anos. Esse é o segundo congresso da Abrasel que ela participa.

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A estudante comenta que é uma oportunidade única para aprender mais sobre a profissão. “Principalmente por abordar a parte econômica do ramo, importante para quem quer abrir a própria empresa”, disse. Amarilis ainda comenta que toda a programação pareceu interessante e que estava ansiosa para assistir às apresentações.

Para Thales Furtado, presidente da Abrasel-DF, a realização de mais um congresso representa a força e o crescimento constante do setor. “Brasília é o centro do poder, centro das decisões do país. O setor emprega mais de sete milhões de pessoas. É muito importante trazer essa discussão para um local que tem uma veia tão forte como a capital”, disse.

Entre as discussões mais relevantes, as mudanças na escala de trabalho foram tópicos principais no congresso. “Essa pauta é fundamental. Precisamos discutir a mudança da 6x1 e do contrato por hora para permitir mais flexibilidade para o colaborador e o patrão”, explicou Furtado.

O empresário também afirma que os avanços tecnológicos são fundamentais para a evolução do setor e cita o uso da Inteligência Artificial como um aditivo, e não um competidor. “Depois da pandemia, nosso setor teve muita dificuldade, inclusive nas margens de lucro. A IA consegue agilizar o trabalho e aumentar essa margem. Não é necessário demitir o funcionário, é possível trabalhar com os dois juntos”, ressaltou. Segundo Furtado, com a integração da tecnologia, o empresário consegue extrair mais produtividade do funcionário, focando os esforços em outras áreas.

Oportunidade

O congresso representa, ainda, oportunidade de crescimento para empreendimentos da capital. Vinícius Andrade, 27, sócio da marca de chocolate e brownie Santo Anthony, tem três anos de empresa e participa do congresso pela primeira vez. “Eu e meu sócio começamos com essa ideia na faculdade. Começamos no fundo de casa e estar aqui é uma realização incrível”, afirmou.

O processo para o chocolate 100% natural reúne técnica e inovação dos empreendedores. Segundo Andrade, a ideia era produzir um produto de ótima qualidade com um preço justo. “O brasileiro tem o costume de procurar o produto mais barato e ele também encontra um produto de qualidade ruim e com muita química. Por isso, focamos em fazer nosso chocolate com cacau brasileiro e sem nenhum aditivo”, explicou.

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A projeção do congresso enche o empresário de otimismo. “Antes, vendíamos o produto batendo de porta em porta. Estamos trabalhando em mais divulgação e apelo nas redes sociais. O congresso foi a nossa primeira apresentação para muitas pessoas”, disse. Entre os produtos vendidos estão brownies e baldes de chocolate para produção em restaurantes e estabelecimentos.





