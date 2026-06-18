Homem em situação de rua fica gravemente ferido após ser esfaqueado no Cruzeiro

Um homem de 25 anos foi preso após esfaquear um homem em situação de rua, de 30 anos, com uma faca de açougue, durante uma discussão no Cruzeiro. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência começou quando equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 27) foram acionadas por funcionários de um mercado no Cruzeiro Novo. No local, havia um homem gravemente ferido por golpes de faca em frente ao estabelecimento.

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Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima sendo amparada por funcionários e populares, enquanto aguardava atendimento médico. Em razão da gravidade dos ferimentos, o homem não conseguiu prestar esclarecimentos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital de Base de Brasília.

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Durante as diligências, imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas indicaram que vítima e suspeito já haviam discutido pela manhã. Horas depois, os dois voltaram a se encontrar, momento em que ocorreu a agressão.

A faca de açougue utilizada no crime foi recolhida pelo gerente do mercado e entregue aos policiais.

Com a identificação do suspeito, as equipes intensificaram as buscas e receberam a informação de que ele estaria hospedado em uma pousada na Quadra 3 do Cruzeiro Velho. No local, os policiais confirmaram a presença do homem e realizaram a prisão sem necessidade do uso da força.

Em depoimento preliminar, o suspeito afirmou que a agressão , ocorrida na noite de quarta(17/6), teria sido motivada por uma discussão após ter sido chamado de “estuprador” pela vítima.

O suspeito foi conduzido inicialmente à 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho) e, posteriormente, encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A faca utilizada na tentativa de homicídio também foi apreendida e apresentada à autoridade policial.