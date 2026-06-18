Celina Leão destaca autonomia feminina em aula inaugural da Fábrica Social

A governadora Celina Leão (PP) afirmou que a qualificação profissional é uma das principais ferramentas no combate à violência contra a mulher, durante a aula inaugural da Fábrica Social da Beleza e de Corte e Costura, no Feirão do Trabalhador, na manhã desta quinta-feira (18/6).

“Mais de 80% dos participantes dos nossos programas, como o Qualifica DF e o Renova DF, são mulheres. Isso mostra que a mulher despertou, entendeu que tem direitos e que nasceu para viver com dignidade”, afirmou.

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Ao abordar a violência de gênero, Celina Leão relatou resultados de uma pesquisa recente realizada no Distrito Federal, que incluiu entrevistas com mais de 5 mil pessoas e também com autores de feminicídio. Segundo ela, os dados apontam para uma cultura de posse como motivação dos crimes. “Eles se sentem donos, proprietários. É um sentimento machista de posse. Quando são contrariados, se sentem humilhados. Isso mostra que precisamos de uma reeducação da sociedade”, disse.

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A governadora destacou um dado que classificou como alarmante: cerca de 25% das mulheres entrevistadas afirmaram ainda conviver com seus agressores e pontuaram a dependência financeira como um dos principais fatores para se manterem nessa situação. “É por isso que estamos aqui, para qualificar essas mulheres, para que nenhuma precise depender de homem nenhum para sobreviver”, ressaltou.

Durante o evento, Celina Leão enfatizou que os cursos oferecidos têm duração prolongada e são voltados à geração de renda, permitindo que as participantes saiam preparadas para empreender. “Esse não é um cursinho. É um curso de mais de um ano. Vocês vão sair daqui prontas para abrir um negócio, montar um quiosque, ter sua independência”, afirmou.

Ela anunciou a ampliação do funcionamento das unidades da Fábrica Social, que passarão a abrir à noite e aos sábados, permitindo que alunas utilizem a estrutura para atender clientes e gerar renda. “A fábrica é da comunidade. Quem quiser fazer maquiagem, costura ou atender clientes poderá usar o espaço à noite e aos sábados”, explicou.

Ao final do discurso, a governadora deixou três mensagens principais às participantes: acreditar em si mesmas, buscar constantemente conhecimento e manter a fé. “Acreditem em vocês. Nunca parem de buscar conhecimento. E tenham fé. Isso é o que nos mantém de pé todos os dias”, ressaltou.