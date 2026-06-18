Homem é preso após esfaquear o próprio pai, de 77 anos, em São Sebastião

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, na tarde de quarta-feira (17/6), em São Sebastião, após esfaquear o próprio pai, um idoso de 77 anos, dentro de casa. O caso chocou moradores da região pela violência do ataque e pelo histórico criminal do agressor, que acumula diversas passagens pela polícia por crimes semelhantes.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após desferir os golpes de faca contra o pai, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por populares nas proximidades da Feira Permanente. Ele foi detido por equipes do 21º Batalhão e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuado por tentativa de homicídio.

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A vítima sofreu ferimentos graves provocados por arma branca. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas e uma aeronave de resgate para o atendimento. O idoso recebeu os primeiros socorros ainda na região central de São Sebastião, em frente ao Mercado Open Frios, e foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Após ser estabilizado, o paciente precisou ser transferido com urgência por helicóptero para um hospital de referência, devido à gravidade das perfurações. O CBMDF informou que não acompanha a evolução clínica após o transporte.

Dentro da residência onde ocorreu o crime, havia marcas de sangue espalhadas, evidenciando a brutalidade do ataque. As circunstâncias exatas da agressão ainda serão investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O histórico do suspeito chama atenção. De acordo com a PMDF, ele possui uma extensa ficha criminal, com múltiplos registros de violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, incluindo prisões em flagrante em 2022, 2023 e 2025. Também há anotações por descumprimento de medidas protetivas, além de crimes de ameaça, injúria, desobediência e episódios anteriores de agressões físicas.

O caso segue sob investigação.