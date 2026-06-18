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tentativa de homicídio

Homem é preso após esfaquear o próprio pai, de 77 anos, em São Sebastião

Agressor possui uma extensa ficha criminal, com múltiplos registros de violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, incluindo prisões em flagrante

Idoso foi transferido com urgência pelo Corpo de Bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Idoso foi transferido com urgência pelo Corpo de Bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, na tarde de quarta-feira (17/6), em São Sebastião, após esfaquear o próprio pai, um idoso de 77 anos, dentro de casa. O caso chocou moradores da região pela violência do ataque e pelo histórico criminal do agressor, que acumula diversas passagens pela polícia por crimes semelhantes.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após desferir os golpes de faca contra o pai, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por populares nas proximidades da Feira Permanente. Ele foi detido por equipes do 21º Batalhão e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuado por tentativa de homicídio.

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A vítima sofreu ferimentos graves provocados por arma branca. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas e uma aeronave de resgate para o atendimento. O idoso recebeu os primeiros socorros ainda na região central de São Sebastião, em frente ao Mercado Open Frios, e foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Após ser estabilizado, o paciente precisou ser transferido com urgência por helicóptero para um hospital de referência, devido à gravidade das perfurações. O CBMDF informou que não acompanha a evolução clínica após o transporte.

Dentro da residência onde ocorreu o crime, havia marcas de sangue espalhadas, evidenciando a brutalidade do ataque. As circunstâncias exatas da agressão ainda serão investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O histórico do suspeito chama atenção. De acordo com a PMDF, ele possui uma extensa ficha criminal, com múltiplos registros de violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, incluindo prisões em flagrante em 2022, 2023 e 2025. Também há anotações por descumprimento de medidas protetivas, além de crimes de ameaça, injúria, desobediência e episódios anteriores de agressões físicas.

O caso segue sob investigação.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 18/06/2026 10:06
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