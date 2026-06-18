GDF promove dia de beleza e saúde para catadoras de recicláveis

Catadoras de materiais recicláveis do Distrito Federal receberam, na manhã desta quinta-feira (18/6), uma série de atendimentos voltados ao bem-estar e à saúde durante uma ação do programa GDF Delas, realizada na Central das Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis (Centcoop), no Pátio Ferroviário de Brasília. A iniciativa reuniu serviços de beleza, vacinação e cuidados básicos de saúde, com foco em uma das categorias mais vulneráveis da capital.

Durante a ação, a governadora Celina Leão (PP) destacou a importância de olhar para as trabalhadoras da reciclagem, que, segundo ela, são majoritariamente mulheres e sustentam suas famílias a partir da atividade. “É uma categoria muito sofrida. A gente percebe que elas vivem dessa renda. Eu tenho um olhar muito firme para elas, porque, na maioria, são mulheres”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A programação incluiu atendimentos estéticos e serviços de saúde, com o objetivo de oferecer acolhimento e valorização às profissionais. Para a governadora, além das ações pontuais, é fundamental avançar em políticas públicas estruturantes para o setor. “A gente faz ação de beleza, de vacinação, de saúde, de cuidado. Mas elas, como mulheres guerreiras, muitas vezes não conseguem reivindicar seus direitos”, disse.

Leia também: Correio/OPINIÃO: Celina lidera corrida ao Buriti e direita se divide no DF

Celina Leão revelou que já iniciou diálogo direto com representantes da categoria para atender demandas ainda pendentes. Segundo ela, uma nova reunião está marcada para a próxima quarta-feira no Palácio do Buriti, com o objetivo de avançar nas negociações.“Elas nos procuraram e disseram que não foram atendidas em todos os pedidos. Já marcamos uma reunião para que a gente possa avançar nessas demandas”, explicou.

Entre as propostas apresentadas pelas cooperativas está a criação de um projeto piloto de coleta seletiva em uma das regiões administrativas do DF, com maior participação direta dos catadores no processo. “Eles fizeram um pleito interessante, inovador, para implementar um piloto de coleta seletiva em alguma cidade. É isso que estamos discutindo com as equipes do governo”, destacou.