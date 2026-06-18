Casal é preso por tentativa de latrocínio contra motorista de aplicativo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a Operação Rota Sombria e prendeu preventivamente um casal suspeito de tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo. O crime ocorreu na noite de 29 de abril deste ano, em Ceilândia, quando os investigados solicitaram uma corrida por uma plataforma e, durante o trajeto, desviaram o percurso para uma região isolada.

No local, anunciaram o assalto portando facas e exigiram pertences, celulares e acessos bancários. A agressividade aumentou quando suspeitaram que o condutor fosse um policial, atacando-o com golpes de faca. A vítima reagiu e foi socorrida, mas os autores fugiram com o seu veículo, um Toyota Etios, localizado totalmente carbonizado horas mais tarde para encobrir os vestígios do crime.

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A identificação dos envolvidos foi possível após investigações conduzidas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos da 15ª Delegacia de Polícia, que cruzou dados telemáticos da plataforma de transporte com imagens de circuitos de segurança. Conforme apontado pelo delegado responsável, João de Ataliba, o principal suspeito tem histórico de crimes patrimoniais violentos e já havia sido condenado em 2020 por roubo a outro motorista de aplicativo usando o mesmo modus operandi.

Na época do ataque, em abril, o homem cumpria prisão domiciliar, evidenciando o descumprimento do regime prisional. Com o deferimento do Judiciário, os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, e o casal agora permanece detido e à disposição da Justiça para responder pelo crime de latrocínio tentado.