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26 de setembro

Operação desmonta laboratório de drogas e gera prejuízo de R$ 2 milhões

Quatro pessoas foram presas em flagrante, juntamente com porções de drogas, maquinários e materiais usados no refinamento e distribuição dos entorpecentes

Operação desmonta laboratório de drogas e gera prejuízo de R$ 2 milhões - (crédito: Divulgação/PMDF)
Operação desmonta laboratório de drogas e gera prejuízo de R$ 2 milhões - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação integrada entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO) desmontou um complexo laboratório de refino e distribuição de drogas na Colônia Agrícola 26 de Setembro, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões ao crime organizado.

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A ação foi conduzida por equipes do 15º Batalhão da PMDF, após o compartilhamento ágil de informações estratégicas com a corporação goiana. Os policiais cercaram o imóvel utilizado como base operacional do grupo e surpreenderam quatro suspeitos, que foram presos em flagrante.

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No interior do local, os agentes encontraram uma estrutura considerada altamente profissional, voltada ao refino e à distribuição interestadual de entorpecentes de elevado grau de pureza. Durante as buscas, foram apreendidos 30 tabletes de cocaína pura, com cerca de 1 Kg cada, além de um tablete fracionado de aproximadamente 350 gramas e outras oito porções embaladas da mesma substância.

Também foram localizados seis tabletes prensados de crack, pesando cerca de 1 quilo cada, além de diversos insumos utilizados no processamento das drogas. Entre os materiais apreendidos, estava uma prensa hidráulica industrial da marca Marcon, equipamento utilizado para compactar os entorpecentes em larga escala.

Todo o material, incluindo as drogas, o maquinário e outros itens utilizados na atividade ilícita, foi encaminhado à delegacia da área, juntamente com os suspeitos. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 18/06/2026 11:19
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