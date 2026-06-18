Quem é Xarope, liderança do Comboio do Cão que atuava no DF

Quem é Xarope, liderança do Comboio do Cão que atuava na distribuição de cocaína no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Fernando Pereira de Lima, conhecido como “xarope” e apontado como membro do alto escalão do Comboio do Cão, facção originária do DF. Contra o faccionado, há um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Xarope entrou na mira da PCDF após a deflagração de operações contra a organização criminosa. Outra ofensiva foi deflagrada nesta quinta-feira (18/6) pela Draco/Decor, que resultou na prisão de 12 pessoas investigadas por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro para o Comboio do Cão.

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Segundo as investigações, Xarope atuava na distribuição e recebimento de cocaína. Na operação desta quinta, os investigadores chegaram ao encalço de duas ex-mulheres de Xarope. As duas são apontadas como operadoras financeiras do criminoso no DF, lavando dinheiro, pagando fornecedores e recebendo valores.

A operação teve como principal alvo a estrutura financeira da facção. Além de mandados de prisão temporária e busca e apreensão, a Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de veículos, imóveis e outros ativos ligados aos investigados, inclusive aqueles registrados em nome de terceiros.

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Um dos principais líderes do grupo havia sido preso em fase anterior da investigação. De acordo com a polícia, havia risco de fuga para o exterior. Os investigadores afirmam que ele utilizava documentos falsos e tentava obter nova documentação para deixar o país.

Nesta etapa, as medidas atingiram bens atribuídos ao núcleo central da organização, incluindo patrimônio registrado em nome de familiares e pessoas próximas.

Facção

As investigações apontam que o Comboio do Cão atua há mais de 10 anos no Distrito Federal e mantém conexões com fornecedores de drogas em outros estados. A polícia afirma que o grupo utilizava mecanismos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial para disfarçar a origem dos recursos obtidos com o tráfico.

O líder da organização, Wilinha, tem condenação superior a 30 anos de prisão por homicídio. Outros integrantes apontados como responsáveis pela logística, transporte e distribuição de grandes carregamentos de drogas também foram presos.

Segundo a Polícia Civil, a organização operava com divisão de funções, desde a aquisição de entorpecentes junto a fornecedores de outros estados até a distribuição no Distrito Federal e a movimentação dos lucros obtidos com a atividade criminosa.

A investigação foi conduzida em conjunto pela Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. Para os órgãos envolvidos, as medidas buscam reduzir a capacidade financeira e operacional da facção ao atingir seu patrimônio e suas fontes de recursos.