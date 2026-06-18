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SINISTRO DE TRÂNSITO

Veículo bate em tapume do Estádio Nacional Mané Garrincha após colisão

Durante o atendimento do CBMDF, duas faixas da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança do local

Após colisão, carro atinge tapume do Estádio Nacional Mané Garrincha - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Após colisão, carro atinge tapume do Estádio Nacional Mané Garrincha - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um veículo VW Virtus, de cor preta, atingiu um tapume metálico que cerca o Estádio Nacional Mané Garrincha, após colidir com um Renault Sandero, de cor vermelha, cujo motorista necessitou de atendimento e apresentou escoriações leves. O sinistro ocorreu nesta quinta-feira (18/6), por volta das 7h30. 

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou três viaturas para prestar socorro. Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes e dos demais usuários da pista.

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Após a conclusão dos trabalhos do CBMDF, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.

  • Após colisão, carro atinge tapume do Estádio Nacional Mané Garrincha
    Após colisão, carro atinge tapume do Estádio Nacional Mané Garrincha CBMDF/Divulgação
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    Após colisão, carro atinge tapume do Estádio Nacional Mané Garrincha CBMDF/Divulgação
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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 18/06/2026 14:06
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