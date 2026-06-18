Veículo bate em tapume do Estádio Nacional Mané Garrincha após colisão

Um veículo VW Virtus, de cor preta, atingiu um tapume metálico que cerca o Estádio Nacional Mané Garrincha, após colidir com um Renault Sandero, de cor vermelha, cujo motorista necessitou de atendimento e apresentou escoriações leves. O sinistro ocorreu nesta quinta-feira (18/6), por volta das 7h30.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou três viaturas para prestar socorro. Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes e dos demais usuários da pista.

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Após a conclusão dos trabalhos do CBMDF, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.









