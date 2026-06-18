Caminhão tomba na DF-150 e atinge veículo estacionado próximo à Fercal

Um caminhão Volvo branco tombou na DF-150, nas proximidades da Fercal, região de Sobradinho nesta quinta-feira (18/6). Após perder o controle e tombar às margens da rodovia, o veículo atingiu um Jeep Renegade que estava estacionado fora da pista. Apesar da gravidade aparente do sinistro de trânsito, não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h21 e encaminhou cinco viaturas para atender à ocorrência. No local, as equipes encontraram o caminhão tombado às margens da via. O motorista já havia saído do veículo antes da chegada do socorro e não apresentava ferimentos graves.

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De acordo com os socorristas, após o tombamento, o caminhão colidiu contra um Jeep Renegade branco que estava estacionado fora da pista. No momento do impacto, não havia ocupantes no automóvel, o que contribuiu para que não houvesse feridos.

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Durante o atendimento da ocorrência, a faixa de rolamento no sentido Fercal precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes de resgate e dos demais usuários da rodovia. Os militares realizaram os procedimentos de segurança e atendimento necessários no local.

Após a conclusão dos trabalhos do CBMDF, a área foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As causas do sinistro ainda são desconhecidas. Segundo os bombeiros, não há informações sobre a dinâmica que levou ao tombamento do caminhão.









