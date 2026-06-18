Dia Mundial do Yoga terá aulão gratuito no Parque da Cidade neste domingo

Em celebração ao Dia Mundial do Yoga, comemorado neste domingo (21/6), o Parque da Cidade será palco de um grande aulão gratuito da modalidade. A atividade, promovida pela Mude Wellness Media, terá início às 8h30 e será aberta ao público, reunindo praticantes experientes e pessoas interessadas em conhecer os benefícios da prática.

De acordo com o CEO da Mude, Marcus Moraes, a iniciativa busca estimular a população a aproveitar os espaços públicos para cuidar da saúde física e mental. “Nosso objetivo é incentivar a busca por qualidade de vida ao ar livre das pessoas. Só no ano passado, nós registamos em todo o Brasil mais de 70 mil agendamentos no aplicativo e 54 mil presenças nas aulas de yoga”, afirma.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crescimento do interesse por atividades voltadas ao bem-estar acompanha uma tendência global. Segundo levantamento da McKinsey & Company, o mercado mundial de wellness movimenta cerca de US$ 2 trilhões por ano. No Brasil, o setor também demonstra força, com mais de 30 mil academias em funcionamento, consolidando o país como um dos maiores mercados fitness do planeta.

Leia também: Yoga e meditação: práticas milenares ganham adeptos em Brasília

Reconhecida nacionalmente pelas experiências gratuitas de bem-estar oferecidas em espaços públicos, a Mude realiza mais uma edição do tradicional encontro de yoga, em uma data que celebra uma prática cada vez mais popular em todo o mundo. A proposta é incentivar a adoção de hábitos saudáveis e promover momentos de conexão entre corpo e mente em meio à natureza.

Serviço

Aulão Mude – Dia Mundial do Yoga



Data: Domingo (21/06), às 8h30

Local: Parque da Cidade, Brasília

Entrada gratuita

