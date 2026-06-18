PCDF começa a emitir nova Carteira de Identidade no Paraguai - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou, nesta quinta-feira (18/6), a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para cidadãos brasileiros residentes no Paraguai. O processo pode ser iniciado por meio do sistema e-Consular mediante apresentação da Certidão de Nascimento ou de casamento. Após análise do documento, o agendamento para coleta da biometria será realizado.

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Estima-se que aproximadamente 250 mil brasileiros residem no Paraguai. A ação, feita por meio do Instituto de Identificação, faz parte do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a PCDF, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). A identificação pessoal garantida pelo documento facilita o acesso a serviços públicos e benefícios disponíveis no portal gov.br.

A principal mudança presente no novo documento é a substituição do antigo RG pelo CPF, que agora atua como identificador único em todo território nacional e incorpora novos mecanismos de segurança.

O processo ocorre por meio de um totem dentro do consulado com teleatendimento supervisionado por um profissional da PCDF. O servidor orienta o cidadão e também auxilia na verificação dos documentos apresentados. A entrega da Carteira de Identidade Nacional é feita posteriormente por meio do envio de um malote diplomático.

Antes do Paraguai, o serviço de emissão da CIN fora do Brasil foi realizado em abril deste ano, em Portugal, beneficiando cerca de 500 mil brasileiros que vivem em terras lusitanas. Até o momento, foram emitidas 400 carteiras de identidade no país europeu.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates