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Ação social

Instituição oferece recuperação gratuita a dependentes químicos em Planaltina (GO)

Atualmente, a instituição atende 25 pessoas e tem capacidade para receber até 30 internos

Casa de recuperação foi fundada em 1998 - (crédito: Arquivo pessoal)
Casa de recuperação foi fundada em 1998 - (crédito: Arquivo pessoal)

Fundada em 1998, a Base Missionária Restauração, em Planaltina de Goiás, oferece acolhimento gratuito a pessoas em situação de vulnerabilidade social, com foco na recuperação de dependentes químicos. Atualmente, a instituição atende 25 pessoas e tem capacidade para receber até 30 internos.

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Segundo o pastor e presidente da entidade, Rafael Gonçalves, cerca de 80% dos acolhidos chegam à casa após viverem em situação de rua e enfrentarem problemas relacionados ao uso de drogas.

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O programa de recuperação tem duração de um ano e prevê etapas graduais de reinserção social. Após três meses de tratamento, os internos podem participar de saídas terapêuticas. Com seis meses, passam a ter autorização para trabalhar e visitar familiares. Ao concluir o processo, recebem alta e dão lugar a novos acolhidos.

Mantida por trabalho voluntário, a instituição busca oferecer não apenas tratamento para a dependência química, mas também condições para a reconstrução de vínculos familiares e da autonomia dos pacientes.

De acordo com Rafael Gonçalves, a ideia é proporcionar um ambiente de acolhimento para pessoas que, em muitos casos, chegaram à unidade após romperem laços familiares e perderem perspectivas de reinserção social.

Para a instituição, o processo de recuperação envolve não apenas a interrupção do uso de drogas, mas também a retomada gradual da convivência social e da capacidade de geração de renda.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/06/2026 21:01
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