Homem tem braço amputado após acidente de trabalho

A aeronave fez o transporte do homem a uma unidade hospitalar adequada para o caso - (crédito: AdsonCEC wikimedia commons )

Um homem teve parte do braço amputado após um acidente de trabalho em São Sebastião, na manhã desta quinta-feira (18/6). Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o caso aconteceu por volta das 11h10, enquanto a vítima mexia com um triturador. Duas viaturas e um helicóptero foram utilizados no socorro.

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Assim que chegaram ao local, os militares encontraram o homem caído, com parte do braço esquerdo amputado. A corporação realizou os procedimentos de controle de hemorragia, estabilizando os sinais da vítima.

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Ainda de acordo com os bombeiros, o homem apresentava um ferimento grave no braço, sendo necessário o transporte inicial à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. No local, um helicóptero dos bombeiros aguardava a vítima. Assim que chegou, a aeronave fez o transporte do homem a uma unidade hospitalar adequada para o caso.

A dinâmica do acidente não foi informada.

Óbito em obra

Na última terça-feira (16/6), o operário Genilson dos Santos Abreu, 49 anos, morreu após ser soterrado em uma obra na 116 Sul. Segundo informações dos bombeiros, ele trabalhava em uma vala do prédio, quando o chão cedeu devido ao peso de uma escavadeira.

A vítima morreu antes mesmo do resgate. "Fomos acionados por volta das 14h05 e, assim que chegamos, o óbito foi declarado. Infelizmente, não deu tempo de realizar o resgate", disse o capitão dos bombeiros Jean Charles.