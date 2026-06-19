Saiba como atletas mantêm o alto nível mesmo acima dos 40 anos

Patrício Lopes, professor e assessor de coordenação da graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília (UCB), é o entrevistado do CB.Saúde de ontem - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Além da quantidade maior de seleções disputando a Copa do Mundo, esta edição também conta com atletas bem mais velhos que ainda atuam em alto nível. Entre os jogadores, oito têm 40 anos ou mais. O goleiro da Escócia, Craig Gordon, é o mais velho, com 43 anos. Nesse contexto, o CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — de ontem, recebeu Patrício Lopes, mestre e assessor de coordenação da graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília (UCB). Às jornalistas Carmen de Souza e Sibele Negromonte, ele explicou como aumentar a longevidade por meio da prática esportiva.

Qual é a receita para ter um nível esportivo tão alto sendo mais velho?



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Esses atletas praticam esporte desde cedo, treinam há muitos anos sob uma rotina de cuidados que faz com que eles cheguem nessa idade com esse nível de performance. Não tem como falar de performance separada de saúde. Eles precisam cuidar da saúde com a prática esportiva, com uma alimentação adequada, controle do estresse e do sono. Não é somente treinar, é também ter a recuperação certa.

A diferença entre idade cronológica e idade biológica afeta no desempenho desses atletas?

Há uma diferença entre esses dois conceitos. Quando falamos em idade cronológica, pensamos em quantos aniversários a pessoa fez. A idade biológica reflete o nosso interno. Analisamos, por exemplo, o comprimento dos telômeros, já que, à medida que envelhecemos, essa estrutura vai diminuindo. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, fez algumas avaliações em seus componentes internos e detectou que ele tem uma idade biológica 10 anos mais jovem do que a cronológica. Ele tem uma boa composição corporal e isso interfere no seu desempenho.

Há uma idade limite para desempenhar em alto nível?

Por volta de 25 a 30 anos os atletas atingem o pico de performance. Entre essa idade, observamos o maior desempenho deles. Até os 42 ou 45 anos, dependendo do treinamento e da exigência que eles têm, a gente vê uma desaceleração no ritmo.

Os hábitos diários interferem na longevidade de um esportista?

O poder do hábito é muito grande para os atletas e para o público geral. Ter uma rotina saudável, com sono adequado, dieta adequada e controle de estresse faz com que esses atletas possam chegar aonde estão.

Pensando do lado oposto, jovens jogadores que desempenham em alto nível podem crescer ainda mais?

Temos uma estimativa que pode variar individualmente. Podemos ter jogadores mais novos que atingiram seu pico ainda jovens, e que podem continuar em alto nível até os 30 ou 40 anos, como Messi, por exemplo. Ainda jovem, ele jogava muito e se mantém em alto nível. Há marcadores biológicos que são acompanhados ao longo da carreira e que determinam se deve haver uma diminuição ou um investimento para o atleta continuar em alto nível e se manter saudável. A ciência evoluiu muito para atender essa necessidade. Por exemplo, dados de frequência cardíaca são utilizados para entender a captação máxima de oxigênio, o que serve para que o treinador faça o ajuste ideal de treinamento e descanso.

O esporte também está investindo mais no alto nível? Antigamente, muitos jogadores fugiam da concentração, mas hoje não há negociação sobre esse parâmetro, não é?

Exatamente. Os clubes estão preparados para atender esses atletas, têm inúmeros avaliadores e fisiologistas para analisar os atletas. Também temos equipamentos vestíveis, como relógios, que os atletas passam o dia todo com eles e, no fim do treino, é passado um relatório para o fisiologista. A ciência e a tecnologia estão alinhadas para que os atletas tenham mais longevidade.

Qual a importância da prática esportiva?

Nunca é tarde para você começar. Sempre inicie com o pouco, e depois vá aumentando. Para manter a qualidade de vida alta, o exercício físico é essencial. Manter-se ativo no dia a dia, ou seja, não ficar o dia inteiro sentado, é essencial para que as pessoas possam aproveitar de uma boa saúde. A musculação pode evitar um quadro de sarcopenia — perda progressiva e acelerada de massa, força e função muscular.

Uma pessoa que começa a praticar algum esporte na meia-idade consegue chegar a um nível profissional?

É possível chegar a uma competição, a um nível master, por exemplo. Temos três categorias de atletas master: quem já foi atleta e volta; aqueles que nunca deixaram de ser atletas; e quem quer iniciar. É muito importante ter alguns cuidados nesse momento. Adaptar carga, começar com exercício moderado até chegar a níveis de exercícios intensos.

Confira o CB.Saúde na íntegra: