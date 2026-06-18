DF terá reforço no transporte público para jogo do Brasil, nesta sexta

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai reforçar as linhas de ônibus, nesta sexta-feira (19/6), para facilitar o deslocamento dos torcedores antes do segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A operação especial, coordenada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), começa às 18h30, três horas antes do início da partida contra o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia (EUA).

O foco principal do reforço serão as linhas que conectam o Plano Piloto às demais regiões administrativas, prevendo o fluxo de retorno para casa. Segundo a secretária da Semob-DF, Sandra Holanda, as empresas concessionárias foram orientadas a aumentar a frota de forma flexível. “Determinamos que as operadoras mantenham o monitoramento permanente das linhas e façam os ajustes necessários para garantir o transporte para todos os brasilienses”, destacou a secretária.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estratégia do GDF leva em conta o encerramento antecipado das atividades na capital. Além do fim do expediente nos órgãos públicos, a expectativa é de que a maior parte do comércio feche as portas por volta das 18h, o que deve concentrar a demanda de passageiros no início da noite.

Os passageiros devem ficar atentos também ao calendário da próxima semana. Na quarta-feira (24/6), o Brasil volta a campo às 19h. Para essa partida, o expediente nas repartições públicas se encerrará às 16h, mesmo horário no qual começará o esquema especial de ônibus no DF.

