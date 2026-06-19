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Foragido com tornozeleira desligada é preso com drogas em Vicente Pires

Durante a ação, os agentes apreenderam drogas, balanças de precisão, celulares e anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes

Homem foi preso em Vicente Pires - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem foi preso em Vicente Pires - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 23 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso por policiais penais do Distrito Federal em Vicente Pires. Durante a ação, os agentes apreenderam drogas, balanças de precisão, celulares e anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes.

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Segundo a Polícia Penal, o homem foi localizado após interromper o sinal da tornozeleira eletrônica que utilizava. Com um mandado de prisão em aberto, ele passou a ser procurado por equipes responsáveis pelo monitoramento eletrônico.

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Na terça-feira (17/6), os policiais foram ao endereço e um forte odor de maconha vindo do interior do imóvel. Questionado, o suspeito indicou onde parte da droga estava armazenada. Nas buscas, os agentes encontraram cerca de 400g de maconha e 25g de cocaína, além de quatro balanças de precisão, dois celulares, R$ 115 em espécie e anotações relacionadas à venda de drogas.

A ocorrência foi registrada na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/06/2026 18:02
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