MUNDIAL DE SELEÇÕES
EUA vencem Austrália por 2 x 0 e avançam à segunda fase da Copa do Mundo
Equipe comandada pelo argentino Maurício Pochettino é a segunda anfitriã a confirmar vaga no mata-mata
MUNDIAL DE SELEÇÕES
Equipe comandada pelo argentino Maurício Pochettino é a segunda anfitriã a confirmar vaga no mata-mata
Os Estados Unidos são a segunda seleção classificada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta sexta-feira (19/6), a seleção norte-americana venceu a Austrália por 2 x 0 e garantiu a classificação antecipada aos 16 avos de final. A vaga foi confirmada por meio da soma de seis pontos, além da liderança do Grupo D. Os gols foram marcados por Cameron Burgess (contra) e Alex Freeman.
A trupe comandada pelo treinador argentino Maurício Pochettino se junta ao time mexicano como os únicos com lugar já garantido na próxima fase. Ambos os times-sede do torneio venceram os dois primeiros compromissos nas respectivas chaves.
Dentro de campo, os EUA, mesmo desfalcados da principal referência técnica da equipe, o atacante Christian Pulisic (poupado por lesão muscular na panturrilha esquerda), exerceram amplo domínio das ações ofensivas durante a primeira etapa. Foram nove finalizações, acompanhadas por 70% de posse de bola. Enquanto isso, os australianos bateram a gol apenas duas vezes.
O time da casa soube se aproveitar da superioridade. Aos 11', após cruzamento de Robinson em jogada pela esquerda, o zagueiro australiano Cameron Burgess empurrou contra a própria meta. Aos 45', depois de bate-rebate consequente de cobrança de falta na ponta direita ofensiva, Alex Freeman se antecipou ao goleiro adversário e empurrou de cabeça para ampliar o placar.
Com três alterações na volta do intervalo, a Austrália mudou o panorama do confronto. Além de finalizar três vezes, levava vantagem com a velocidade de Nestor Irankunda. A anfitriã focava, em grande parte, em defender a vantagem conquistada.
Apesar de mais organizados, os Jackaroos não foram capazes de mudar a direção do embate. Acabaram penalizados pela primeira etapa desorganizada. A performance durante os primeiros 45 minutos, principalmente da linha de 5 na defesa, foi inferior ao apresentado na estreia, terminada com vitória por 2 x 0, com grande performance defensiva.
Agora, a equipe da Oceania se prepara para o último compromisso pela fase de grupos. O terceiro confronto será contra o Paraguai, às 23h da próxima quinta-feira (25/6). Os EUA enfrentam a Turquia, no mesmo horário.
EUA 2 x 0 Austrália - 2ª rodada do Grupo D, fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Data e hora: Sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Seattle Stadium, Seattle, Estados Unidos
Arbitragem: Felix Zwayer (Alemanha)
Assistentes: Robert Kempter (Alemanha) e Christian Dietz (Alemanha)
VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
Gols: Cameron Burgess (contra), Alex Freeman (EUA);
Cartões amarelos: Jordan Bos, Alessandro Circati, Harry Souttar e Jacob Italiano (Austrália); Antonee Robinson, Folarin Balogun e Chris Richards (EUA)
Cartões vermelhos: (-)
Estados Unidos
Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards e Tim Ream; Sergiño Dest (Joseph Scally), Weston McKennie (Giovanni Reyna), Tyler Adams, Malik Tillman e Antonee Robinson (Auston Trusty); Ricardo Pepi (Sebastian Berhalter) e Folarin Balogun (Haji Wright). Técnico: Maurício Pochettino
Austrália
Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess (Jason Gueria) e Jordan Bos; Matthew Leckie (Cristian Volpato), Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler e Nishan Velupillay (Conor Metcalfe); Mohamed Touré (Nestory Irankunda). Técnico: Tony Popovic