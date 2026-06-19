Carlo Ancelotti revela real motivo da ausência de Endrick nos jogos da Copa - (crédito: Globo Esporte/Instagram)

A ausência de Endrick na primeira partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026 voltou a ser assunto após Carlo Ancelotti explicar publicamente os motivos de não ter utilizado o atacante.

O treinador italiano abordou o tema durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18).

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Ao ser questionado sobre a situação do jovem jogador, Ancelotti afirmou que pretende utilizá-lo no momento que considerar mais adequado ao longo da competição.

Segundo o comandante da Seleção, Endrick continua nos planos da comissão técnica e deverá desempenhar um papel relevante durante a campanha brasileira.

"Vou colocar Endrick no momento correto. Temos que esperar um pouco, ele vai ser importante", declarou Ancelotti.

A justificativa, no entanto, gerou reações divergentes entre torcedores nas redes sociais. Enquanto alguns defenderam a cautela do treinador, outros demonstraram impaciência com a falta de oportunidades para o atacante.

"No momento em que o Brasil for eliminado da Copa, ele ainda vai estar com o mesmo discurso", escreveu um internauta. Já outra pessoa comentou: "Mandou esperar. Haja paciência".

A Seleção Brasileira retorna aos gramados nesta sexta-feira (19), quando encara o Haiti, na Filadélfia, nos Estados Unidos, em mais uma partida válida pelo Mundial.