Carlo Ancelotti revela real motivo da ausência de Endrick nos jogos da Copa

A ausência de Endrick na primeira partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026 voltou a ser assunto após Carlo Ancelotti explicar publicamente os motivos de não ter utilizado o atacante.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O treinador italiano abordou o tema durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao ser questionado sobre a situação do jovem jogador, Ancelotti afirmou que pretende utilizá-lo no momento que considerar mais adequado ao longo da competição.
Segundo o comandante da Seleção, Endrick continua nos planos da comissão técnica e deverá desempenhar um papel relevante durante a campanha brasileira.
"Vou colocar Endrick no momento correto. Temos que esperar um pouco, ele vai ser importante", declarou Ancelotti.
A justificativa, no entanto, gerou reações divergentes entre torcedores nas redes sociais. Enquanto alguns defenderam a cautela do treinador, outros demonstraram impaciência com a falta de oportunidades para o atacante.
"No momento em que o Brasil for eliminado da Copa, ele ainda vai estar com o mesmo discurso", escreveu um internauta. Já outra pessoa comentou: "Mandou esperar. Haja paciência".
A Seleção Brasileira retorna aos gramados nesta sexta-feira (19), quando encara o Haiti, na Filadélfia, nos Estados Unidos, em mais uma partida válida pelo Mundial.
Saiba Mais
- Mariana Morais Xanddy se revolta e confronta homem que criticou título honorário
- Mariana Morais Andressa Urach surge em telão da Times Square e se revolta com ataques
- Mariana Morais Vini Jr. toma atitude radical e alimenta rumores sobre volta com Virginia
- Mariana Morais MasterChef: Participante se pronuncia ao ser acusado de racismo após polêmica
- Mariana Morais Presidente CBF toma atitude envolvendo a Seleção após polêmica vir à tona
- Mariana Morais Ferrugem expõe reação chocante da filha após ela perder a mãe