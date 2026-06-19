Vitória brasileira e entrada de Endrick são comemoradas no Bar do Mendes

Brasil e Haiti se enfrentam pela segunda rodada pelo Grupo C da Copa do Mundo - (crédito: Rafael Lins/CB/D.A.Press)

Brasil e Haiti se enfrentaram nesta sexta-feira (19/6) em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. No primeiro tempo, a Seleção demonstrou força e fez 3x0 nos 45 minutos iniciais.

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Com gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vinícius Júnior, o Brasil conquistou a primeira vitória no torneio, após empate amargo contra Marrocos na estreia.

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Com muita festa, o Bar de Mendes, localizado na 410 Norte, reuniu mais de 300 torcedores para prestigiar ao “masterclass” brasileiro na primeira etapa. “Copa do Mundo é assim, clima de carnaval”, disse a estudante de psicologia Laura Gisler, emocionada com a vitória brasileira.

Além disso, a entrada do atacante Endrick na metade do segundo tempo foi comemorada como um gol pelos presentes. O atleta tomou posição de Matheus Cunha e depois de muitas críticas, Carlo Ancelotti colocou o menino para jogar.