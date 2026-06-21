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ESTELIONATO

Golpista da Bahia faz vítima no DF e é preso pela Polícia Civil

Investigado induzia as vítimas a realizarem pagamentos antecipados. Foram identificadas pela polícia 20 ocorrências similares em um esquema interestadual de estelionato

Polícia identificou 20 casos semelhantes - (crédito: Caio Gomez)
Polícia identificou 20 casos semelhantes - (crédito: Caio Gomez)

Um homem de 36 anos foi preso por aplicar golpes por meio de anúncios na plataforma do Facebook Marketplace. Morador da cidade de Barra, na Bahia, o golpista se apresentava como prestador de serviços, induzindo a vítima a realizar pagamentos antecipados por meio de transferências bancárias. Utilizando de conhecimentos técnicos da área, o criminoso transmitia maior confiabilidade às vítimas durante as negociações. Ao receber as quantias, o homem deixava de responder, e sumia sem realizar nada do que havia sido contratado para fazer.

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Trabalhando em conjunto com a Polícia Civil da Bahia (PCBA), a Polícia Civil do DF (PCDF) cumpriu três mandados de busca e apreensão, além da prisão preventiva do investigado. Segundo informações da 8° Delegacia de Polícia (Estrtural), uma das vítimas reside na capital e relatou ter pago uma intalação de forro em PVC, pela modalidade Pix. Entretando, o prestador desapareceu sem começar o serviço. 

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Ainda foram identificadas 20 ocorrências similares, em operação intitulada Know How, todas realizadas com o mesmo modus operandi, denotando um esquema interestadual de estelionato. Durante buscas na residência do suspeito, foram apreendidos eletrônicos e documentos, que serão submetidos à perícia, com intuito de encontrar mais dados relacionados ao caso.  

De acordo com a PCDF, foram identificadas diferentes contas bancárias e códigos-chave Pix, utilizados para movimentar os valores obtidos ilicitamente. O homem ainda é investigado por utilizar o nome de terceiros nos atos criminosos, a fim de dificultar sua identificação pelas vítimas. Outras pessoas enganadas pelo esquema seguem aparecendo com denúncias nas delegacias.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 21/06/2026 15:07
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