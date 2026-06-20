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Feminicídio

Mulher é assassinada a facadas pelo namorado no Recanto das Emas

Na madrugada deste sábado (20/6), Dileusa Durães, 46 anos, foi morta pelo companheiro. O filho adolescente da vítima tentou defender a mãe e também ficou ferido

Edileusa tinha 46 anos e vivia no DF há duas décadas - (crédito: Arquivo pessoal)
Edileusa tinha 46 anos e vivia no DF há duas décadas - (crédito: Arquivo pessoal)

Uma mulher de 46 anos, identificada como Edileusa Durães, foi assassinada a facadas pelo namorado na madrugada deste sábado (20/6), no Recanto das Emas. A vítima mantinha um relacionamento de cerca de um ano com o agressor. Durante o ataque, o enteado do suspeito, um adolescente de 14 anos, tentou intervir para salvar a mãe e também acabou ferido pelo criminoso. Ele foi levado ao Hospital de Taguatinga, sem ferimentos graves. 

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De acordo com familiares, ela deixa dois filhos, além do adolescente, uma criança de 4 anos e uma jovem de 19. Após o crime, o suspeito tentou tirar a própria vida e foi transportado ao Hospital do Gama. Dileusa morava na capital federal há duas décadas, quando saiu do Tocantins para tentar uma vida melhor. Segundo relatos de pessoas próximas, o relacionamento do casal era marcado por abusos e comportamento controlador por parte do autor. 

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O sobrinho, Lucas Gomes, 31, conta que a tia vivia sob constante vigilância e era proibida, em muitos casos, de conversar com os familiares. “O relacionamento era recheado de brigas, o cara era um doente, batia nela, ela ligava chorando falando dele. Não deixava falar com a família e tinha ciúmes do filho”, desabafou. No Recanto das Emas, ela morava apenas com os dois filhos homens e não tinha familiares na região. O caso foi registrado na 27ª Delegacia de Polícia.

Saiba onde e como pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: [denuncia197@pcdf.df.gov.br (mailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br). WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: [https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher](https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher)
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

 

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 20/06/2026 15:21
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