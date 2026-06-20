Mulher é assassinada a facadas pelo namorado no Recanto das Emas

Edileusa tinha 46 anos e vivia no DF há duas décadas - (crédito: Arquivo pessoal)

Uma mulher de 46 anos, identificada como Edileusa Durães, foi assassinada a facadas pelo namorado na madrugada deste sábado (20/6), no Recanto das Emas. A vítima mantinha um relacionamento de cerca de um ano com o agressor. Durante o ataque, o enteado do suspeito, um adolescente de 14 anos, tentou intervir para salvar a mãe e também acabou ferido pelo criminoso. Ele foi levado ao Hospital de Taguatinga, sem ferimentos graves.

De acordo com familiares, ela deixa dois filhos, além do adolescente, uma criança de 4 anos e uma jovem de 19. Após o crime, o suspeito tentou tirar a própria vida e foi transportado ao Hospital do Gama. Dileusa morava na capital federal há duas décadas, quando saiu do Tocantins para tentar uma vida melhor. Segundo relatos de pessoas próximas, o relacionamento do casal era marcado por abusos e comportamento controlador por parte do autor.

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O sobrinho, Lucas Gomes, 31, conta que a tia vivia sob constante vigilância e era proibida, em muitos casos, de conversar com os familiares. “O relacionamento era recheado de brigas, o cara era um doente, batia nela, ela ligava chorando falando dele. Não deixava falar com a família e tinha ciúmes do filho”, desabafou. No Recanto das Emas, ela morava apenas com os dois filhos homens e não tinha familiares na região. O caso foi registrado na 27ª Delegacia de Polícia.

Saiba onde e como pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: [denuncia197@pcdf.df.gov.br (mailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br). WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: [https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher](https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher)

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.