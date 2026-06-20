Celina Leão destaca que reeleição de Wellington Luiz é prioridade

Durante a entrega de 44 unidades habitacionais no Residencial Pendular, no Riacho Fundo II, a governadora em exercício Celina Leão (PP) fez um discurso marcado por elogios ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz (MDB). Diante de autoridades, moradores e beneficiários da Codhab, ela afirmou que a reeleição do parlamentar é uma prioridade para ela e atribuiu ao aliado parte dos resultados alcançados pela atual gestão em áreas como habitação e saúde.

Ao destacar a parceria construída ao longo dos últimos anos, Celina relembrou uma visita técnica realizada quando ainda exercia mandato de deputada federal em uma obra que havia sido deixada inacabada pelo governo anterior. Segundo ela, Wellington assumiu a condução da então Companhia de Desenvolvimento Habitacional e, em conjunto com a equipe do governo, trabalhou para concluir o empreendimento, que se tornou a maior Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal e uma das maiores do país.

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A governadora também ressaltou características pessoais e políticas do presidente da CLDF, descrevendo-o como um homem leal, corajoso e comprometido com a própria palavra. “Você pode ter certeza que a sua eleição é prioridade para mim. Porque você merece”, declarou. Na avaliação de Celina, Wellington tem atuado de forma decisiva na defesa de projetos considerados estratégicos para o Distrito Federal.

Entre os exemplos citados, ela mencionou a aprovação do programa SUS DF pela Câmara Legislativa. Segundo a governadora, o apoio da Casa, sob a liderança de Wellington Luiz, foi fundamental para viabilizar a contratação de cirurgias eletivas na rede privada, medida adotada para reduzir as filas de espera da saúde pública. Celina afirmou ainda que o parlamentar lhe deu todo o suporte necessário na condução das pautas do governo ao longo dos últimos anos.