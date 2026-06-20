Entrega de 44 moradias realiza sonho da casa própria no Riacho Fundo II

Famílias contempladas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) receberam, na manhã deste sábado (20/6), as chaves de 44 apartamentos no Residencial Pedular, no Riacho Fundo II, em um dia marcado pelo avanço do Programa habitacional do Governo do Distrito Federal.

Durante o evento, a governadora Celina Leão, destacou o caráter simbólico da entrega, afirmando que o momento "Representa a realização do direito à moradia e a transformação do imóvel em lar", destaca. Ela relembrou uma visita técnica realizada ainda em seu mandato como deputada federal, quando acompanhou uma obra inacabada que foi posteriormente concluída pela atual gestão. Segundo Celina, a finalização do empreendimento integra um conjunto de ações voltadas à habitação popular.

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A governadora também reforçou o compromisso do GDF com a ampliação do acesso à moradia e citou a meta de entrega de 10 mil lotes em curto prazo para atender famílias inscritas na fila da Codhab, incluindo pessoas com deficiência que aguardam há décadas por atendimento habitacional.

O presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, afirmou que o Residencial Pedular integra um conjunto de mais de 3 mil unidades previstas para o Riacho Fundo II. Ele destacou ainda o uso do Cheque Moradia como "Um instrumento de apoio às famílias de baixa renda, permitindo o acesso ao financiamento habitacional com subsídio para a entrada" afirmou.

Fagundes também ressaltou que as unidades foram entregues com infraestrutura urbana concluída previamente, o que, segundo ele, garante melhores condições de habitabilidade desde a ocupação. O gestor afirmou ainda que a "antecipação das entregas busca reduzir o tempo de espera das famílias pela realização do sonho da casa própria", explicou.

Entre os beneficiados está a cobradora de ônibus Kercia Firmino, de 50 anos, que recebeu seu primeiro imóvel próprio após 25 anos vivendo em moradia alugada. Ela relatou que o processo foi viabilizado por meio da Codhab, com apoio do Cheque Moradia e aprovação de financiamento, e celebrou. "É o início de uma nova etapa. Estou extremamente feliz em receber as chaves do apartamento hoje", descreveu Kercia.