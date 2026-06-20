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ATAQUE HACKER

Defesa Civil do DF reforça que não emitiu alerta de emergência na capital

Defesa Civil do DF nega responsabilidade por alerta disparado na madrugada deste sábado. Suspeita é de ataque hacker e PF vai investigar

Defesa Civil do DF nega responsabilidade por alerta falso disparado na madrugada deste sábado - (crédito: Reprodução)
Defesa Civil do DF nega responsabilidade por alerta falso disparado na madrugada deste sábado - (crédito: Reprodução)

Brasília amanheceu ainda sob o impacto do susto causado por um alerta extremo disparado por volta da 1h30 da madrugada de sábado (20/6). Moradores do Distrito Federal e de outras unidades da Federação receberam no celular uma notificação acompanhada de um som semelhante a uma sirene de emergência e do termo "misantropi4", variação da palavra “misantropia”, que significa aversão à espécie humana.

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No início da tarde deste sábado, em nota oficial, a Defesa Civil do Distrito Federal afastou qualquer responsabilidade pelo episódio. O órgão informou que o alerta não partiu de seus canais oficiais e que a ocorrência já está sendo apurada pelas autoridades competentes. Segundo o texto, as equipes técnicas trabalham para a "reoperacionalização segura do sistema" e orientam a população a acompanhar novas informações pelos canais institucionais.

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O que se sabe sobre o caso

A confusão começou quando o sistema de alertas via Cell Broadcast, utilizado por órgãos de Defesa Civil para notificar a população em situações de emergência, foi invadido para disparar a mensagem em diferentes estados do país. Ainda durante a madrugada, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional afirmaram que o episódio se tratava de uma ação externa, classificando o caso como um possível ataque hacker.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que a mensagem chegou a usar a tecnologia oficial de Cell Broadcast, mas sem seguir os protocolos de comunicação de emergência, e que o sistema foi desligado como medida de segurança.

Em coletiva de imprensa na manhã deste sábado, o secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, confirmou que milhões de brasileiros podem ter recebido a notificação falsa e detalhou que ao menos nove alertas foram emitidos pelo sistema interno da instituição, além de um disparo por SMS. Segundo Wolnei, o acesso ao sistema é segmentado por estado: “Quem tem permissão para o Paraná, por exemplo, não deveria conseguir enviar mensagens para outras unidades da federação”, pontua, o que reforça a suspeita de invasão.

Na nota divulgada no início da tarde deste sábado, a Defesa Civil do DF reforça que o alerta recebido pela população do DF não foi gerado por seus canais e que o caso integra a investigação conduzida pelos órgãos competentes em nível nacional.

A instituição afirma já estar tomando as providências necessárias para retomar a operação do sistema com segurança e pede que a população fique atenta apenas às atualizações divulgadas oficialmente, evitando assim a disseminação de informações não confirmadas sobre o episódio.

Até o momento, nem a Defesa Civil do DF nem a Defesa Civil Nacional confirmaram um prazo para a normalização total do sistema de alertas via Cell Broadcast. Há registros de envios para dispositivos em São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Acre e Mato Grosso do Sul.

As equipes de TI do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional seguem trabalhando, em conjunto com a Polícia Federal,para identificar os responsáveis e reconstruir o sistema com camadas adicionais de segurança.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 20/06/2026 13:51
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