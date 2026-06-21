Edileusa Durães é a 11ª vítima de feminicídio no DF este ano; veja onde pedir ajuda

Edileusa é a 11ª vítima de feminicídio no DF este ano. Ela foi assassinada pelo companheiro - (crédito: Arquivo pessoal)

Sem parentes próximos e em um relacionamento abusivo, Edileusa Durães, 46 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro, com quem estava há um ano, na madrugada de sábado (20/6). Ao tentar intervir, o filho da vítima também foi ferido e socorrido ao Hospital de Taguatinga. Ele não teve ferimentos graves. O crime, ocorrido no Recanto das Emas, é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia e o feminicida deverá passar por audiência de custódia hoje (21/6).

Edileusa é a 11ª vítima de feminicídio do Distrito Federal. Ela morava no DF havia duas décadas. Ela era do Tocantins e buscava uma vida melhor. Contudo, sua história foi interrompida precocemente, após viver um relacionamento recheado de brigas. Ela morava com os dois filhos, o adolescente e uma criança de 4 anos. A vítima também deixou uma filha de 19 anos. Segundo o sobrinho, Lucas Gomes, 31, a tia vivia sob constante vigilância e era afastada de seus círculos afetivos. À distância, a família acompanhava com aflição a rotina de abusos que Edileusa sofria.

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"O cara era um doente, batia nela, ela ligava chorando falando dele. Não deixava falar com a família e tinha ciúmes do filho", desabafou. Após cometer o crime, o assassino tentou tirar a própria vida. Ele foi levado ao Hospital Regional do Gama. Até o fechamento desta edição, o nome dele não havia sido divulgado, nem informações sobre o estado de saúde.

A morte de Edileusa gerou uma onda de revolta entre amigos e parentes. Em choque, a família pede justiça e que o culpado seja punido. "Ela era tudo pra gente e se foi, tudo por causa de um vagabundo. Fica o sentimento de revolta. O que queremos é justiça pela morte dela. Ela não tinha ninguém aí, só filhos e amigos", completou Lucas. Consternado, o sobrinho e toda a família esperam, agora, poder enterrar a tia com dignidade. "O que resta é só saudade. Ela vinha sempre visitar a gente. Estamos muito tristes", finalizou.

Os familiares estão mobilizados em uma vaquinha virtual para arcar com os custos do traslado para o município de Gurupi, no Tocantins, onde ela nasceu e terá o corpo sepultado. A chave-pix para doações é 63992094642.



Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212



Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev) Subsecretária: 3330- 3109 Assessoria: 3330-3118/3105 Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM) Telefone: 3330-3116 / 3148 Casa da Mulher Brasileira Recepção, térreo: 3371-2897 Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637 Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146 Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Promotorias nas regiões administrativas do DF Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades Núcleo de Gênero

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF



Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765 WhatsApp (61) 999359-0032 E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica

Onde pedir ajuda

Onde pedir ajuda

Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias:

Deam 1: atende todo o DF, exceto Ceilândia

End.: EQS 204/205, Asa Sul

Tel.: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673



Deam 2: atende somente Ceilândia

End.: St. M QNM 2, Ceilândia

Tel.: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438