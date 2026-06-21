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FEMINICÍDIO

Edileusa Durães é a 11ª vítima de feminicídio no DF este ano; veja onde pedir ajuda

Edileusa Durães, 46 anos, foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada de ontem. Ao tentar ajudar a mãe, filho da vítima foi ferido. Família pede ajuda para levar o corpo ao Tocantins

Edileusa é a 11ª vítima de feminicídio no DF este ano. Ela foi assassinada pelo companheiro - (crédito: Arquivo pessoal)
Edileusa é a 11ª vítima de feminicídio no DF este ano. Ela foi assassinada pelo companheiro - (crédito: Arquivo pessoal)

Sem parentes próximos e em um relacionamento abusivo, Edileusa Durães, 46 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro, com quem estava há um ano, na madrugada de sábado (20/6). Ao tentar intervir, o filho da vítima também foi ferido e socorrido ao Hospital de Taguatinga. Ele não teve ferimentos graves. O crime, ocorrido no Recanto das Emas, é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia e o feminicida deverá passar por audiência de custódia hoje (21/6).

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Edileusa é a 11ª vítima de feminicídio do Distrito Federal. Ela morava no DF havia duas décadas. Ela era do Tocantins e buscava uma vida melhor. Contudo, sua história foi interrompida precocemente, após viver um relacionamento recheado de brigas. Ela morava com os dois filhos, o adolescente e uma criança de 4 anos. A vítima também deixou uma filha de 19 anos. Segundo o sobrinho, Lucas Gomes, 31, a tia vivia sob constante vigilância e era afastada de seus círculos afetivos. À distância, a família acompanhava com aflição a rotina de abusos que Edileusa sofria. 

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"O cara era um doente, batia nela, ela ligava chorando falando dele. Não deixava falar com a família e tinha ciúmes do filho", desabafou. Após cometer o crime, o assassino tentou tirar a própria vida.  Ele foi levado ao Hospital Regional do Gama. Até o fechamento desta edição, o nome dele não havia sido divulgado, nem informações sobre o estado de saúde.

A morte de Edileusa gerou uma onda de revolta entre amigos e parentes. Em choque, a família pede justiça e que o culpado seja punido. "Ela era tudo pra gente e se foi, tudo por causa de um vagabundo. Fica o sentimento de revolta. O que queremos é justiça pela morte dela. Ela não tinha ninguém aí, só filhos e amigos", completou Lucas. Consternado, o sobrinho e toda a família esperam, agora, poder enterrar a tia com dignidade. "O que resta é só saudade. Ela vinha sempre visitar a gente. Estamos muito tristes", finalizou.

Os familiares estão mobilizados em uma vaquinha virtual para arcar com os custos do traslado para o município de Gurupi, no Tocantins, onde ela nasceu e terá o corpo sepultado. A chave-pix para doações é 63992094642. 

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
    E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
    WhatsApp: (61) 98626-1197
    Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
    E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
  • Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438
  • Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
    Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h
  • Secretaria da Mulher do DF
    Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)
    Subsecretária: 3330- 3109
    Assessoria: 3330-3118/3105
    Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)
    Telefone: 3330-3116 / 3148
    Casa da Mulher Brasileira
    Recepção, térreo: 3371-2897
    Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637
    Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146
    Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212
  • Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
    Promotorias nas regiões administrativas do DF
    Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades
  • Núcleo de Gênero
    Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT
    Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF
  • Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)
    Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765
    WhatsApp (61) 999359-0032
    E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br
    Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica

Saiba Mais

Onde pedir ajuda

Onde pedir ajuda

Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias:

Deam 1: atende todo o DF, exceto Ceilândia

End.: EQS 204/205, Asa Sul

Tel.: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

Deam 2: atende somente Ceilândia

End.: St. M QNM 2, Ceilândia
Tel.: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/06/2026 02:00
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