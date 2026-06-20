Campos sintéticos em Taguatinga e Samambaia são inaugurados após reformas

Os campos inaugurados pela governadora Celina Leão estão localizados na QNJ 18/19 de Taguatinga Norte e na QS 427 de Samambaia - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília/Divulgação)

Novos campos de grama sintética foram entregues neste sábado (20/6) em Taguatinga e Samambaia pelo Governo do Distrito Federal, ampliando a oferta de espaços destinados ao esporte, ao lazer e à convivência comunitária nas duas regiões administrativas. As inaugurações, na QS 427 de Samambaia e na QNJ 18/19 de Taguatinga Norte, fizeram parte da agenda da governadora Celina Leão.

Durante as cerimônias, Celina destacou que as obras integram um conjunto de investimentos realizados pelo governo em diferentes áreas. Segundo ela, a entrega dos equipamentos esportivos ocorre em um momento simbólico, durante a Copa do Mundo, reforçando o incentivo à prática esportiva e à ocupação dos espaços públicos pela comunidade. A governadora também afirmou que as melhorias fazem parte das ações desenvolvidas pelo programa GDF na Sua Porta, voltado para acelerar demandas das regiões administrativas.

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O secretário Executivo de Esporte e Lazer, Mateus Bahia, comemorou a conclusão das reformas dos campos e ressaltou a parceria com o programa Renova. De acordo com ele, os equipamentos representam a devolução de espaços públicos qualificados para a população. O gestor destacou que os campos beneficiam crianças, famílias e projetos sociais desenvolvidos por institutos locais, ampliando as oportunidades de esporte e integração comunitária.

Ainda durante a agenda, Mateus Bahia informou que a governadora anunciou a instalação de um ponto de água no campo de Taguatinga, atendendo a uma demanda apresentada pelos frequentadores do local. A medida permitirá que atletas e moradores tenham acesso à água para consumo e higiene durante as atividades esportivas, complementando as melhorias realizadas nos espaços recém-reformados.

Ambos os irmãos passarão à treinar no novo campo de Taguatinga (foto: Lucio Bernardo Júnior/Agência Brasília/Divulgação)

O grupo de jovens da Associação Esportiva de Futebol Urbano recebeu equipamentos como bolas e chuteiras para a prática de esporte no novo campo sintético, em Taguatinga Norte. O treinador Josildo Soares, da Escolinha Futebol Craque, planeja levar sua turma de 44 jovens para treinar no novo espaço.

Os irmãos Marcos Vinicius Pereira, 17 anos e João Vitor Pereira, 14, praticam futebol com o treinador, e já foram vestindo o uniforme dos treinos para a inauguração do novo campo. Elogiados pelo treinador, ambos treinam semanalmente no Guará I e agora vão poder jogar em Taguatinga. "Um campo desses auxilia no desempenho dos atletas, é melhor para o condicionamento físico", destaca Marcos Vinicius, que sonha com uma carreira no esporte.