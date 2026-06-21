Oficialmente inverno! Confira as previsões para a estação no DF

Brasilienses amanheceram sob temperaturas mais baixas neste domingo (21/6), primeiro dia do inverno no Hemisfério Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima prevista para o Distrito Federal é de 15°C, enquanto a máxima pode chegar aos 27°C ao longo da tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% nas primeiras horas do dia e 40% nos períodos mais quentes, mantendo o padrão típico da estação seca na capital.

Segundo a meteorologista Larissa Campos, do Inmet, o prognóstico para o inverno no Distrito Federal não aponta anomalias significativas. A previsão indica que tanto as temperaturas quanto os volumes de chuva devem permanecer dentro da média climatológica esperada para o período. Apesar disso, o Centro-Oeste deve registrar temperaturas ligeiramente acima da média histórica nos próximos meses, com desvios superiores a 1°C em áreas centrais da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cenário ocorre em meio à confirmação da atuação do fenômeno El Niño. No entanto, a influência direta do fenômeno sobre o Centro-Oeste costuma ser menor quando comparada a outras regiões do país. Conforme explica Larissa Campos, a região se encontra em uma zona de transição climática, o que favorece extremos de temperatura e o avanço de ondas de calor, especialmente entre o fim do inverno e o início da primavera.

Em nota técnica, o Inmet indica que a tendência de temperaturas mais elevadas contribui para a redução da umidade relativa do ar e para o aumento do risco de queimadas no Distrito Federal e em estados vizinhos. Embora o El Niño possa favorecer maior regularidade das chuvas em algumas áreas do Centro-Oeste durante o verão e o outono, a expectativa para o inverno de 2026 permanece dentro dos padrões históricos, sem alterações expressivas previstas para o DF.