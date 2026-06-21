Após invadir casa da ex e agredir três pessoas, homem é preso pela PMDF

Suspeito de agredir ex-companheira, namorado dela e uma idosa foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) - (crédito: Ed Alves/CB)

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de sábado (20/6). De acordo com relatos à Polícia Militar (PMDF) no momento da ocorrência, ele teria invadido uma residência em Ceilândia e agredido o atual companheiro da ex.

Durante a ação, uma idosa foi empurrada pelo suspeito, caiu e precisou de atendimento médico. Após as agressões, o homem deixou o local fazendo ameaças às vítimas e demais envolvidos.

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Na sequência, os policiais localizaram a ex-companheira do autor, que apresentava lesões aparentes. Segundo testemunhas, ela também teria sido agredida pelo suspeito.

Após diligências, o suspeito foi localizado em Samambaia, preso e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi autuado em flagrante.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438