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De olho no bi: comunidade espanhola transforma Instituto Cervantes em reduto da 'La fúria'

Comunidade espanhola no DF lota Instituto Cervantes, na Asa Sul e vai à loucura com a vitória por 4 a 0 contra a Arábia Saudita

Torcedores espanhóis reunidos para torcer pela seleção - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)
Torcedores espanhóis reunidos para torcer pela seleção - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Comida típica da gastronomia espanhola, reencontros e apoio incondicional à Lá Furia. Durante os 90 minutos, torcedores espanhóis reunidos no Instituto Cervantes, na Asa Sul, fizeram festa e comemoraram a vitória da seleção espanhola, neste domingo (216/), por 4 a 0 contra a Arábia Saudita. Com o placar, a comunidade espanhola fechou o domingo confiante no bicampeonato mundial.  

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Para a diretora do Instituto Cervantes, Rosa María Sánchez, 61 anos, a oportunidade de acolher os compatriotas e entusiastas do futebol espanhol em um momento tão importante é motivo de grande orgulho. Embalada pelo ótimo desempenho do time em campo, ela não escondeu a empolgação e a esperança para um possível bicampeonato mundial

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"Para a gente é fabuloso, né? Nós gostamos muito de ter todo mundo aqui, toda a torcida da Espanha, para animar, para torcer pela seleção da Espanha. Estamos gostando muito. É muito bom ter todos reunidos aqui”, comemorou Rosa María.

O curioso é que estar longe de casa parece intensificar o amor pela camisa da seleção espanhola. Para quem vive no Brasil, o jogo de futebol funciona como um ponto de reencontro com as próprias raízes, fortalecendo os laços comunitários. O torcedor Aaron Gas, 28 anos, destacou a emoção de torcer ao lado de tantos amigos que também estão longe de casa."Acredito que a Espanha tem possibilidades de chegar na final. Quando a gente se reúne com outros espanhóis para ver o jogo, é muito emocionante", relatou Aaron.

De olho na final

A confiança na conquista do troféu é quase que unânime entre aqueles que estavam presentes no Instituto. Pas Facio, 63 anos, traduziu o sentimento de pertencimento compartilhado por muitos imigrantes e projetou uma final entre Brasil e Espanha."Nós estamos muito felizes porque nós fazemos aqui parte da Espanha, mesmo que nós estamos agora aqui no Brasil, mas levamos o sentimento da Espanha muito dentro de nós, então estamos curtindo muito a partida hoje”, detalhou.

Sobre ser campeã do mundo, ela tenta manter os pés no chão. Mas, diante de um futebol de dar inveja, é impossível não continuar acreditando. “Vamos tentar e vamos fazer o melhor que sabemos fazer, que é jogar futebol, e depois vamos ver se talvez, na final, esteja o Brasil e a Espanha. Isso seria ótimo", projetou Pas.

Com a torcida inflamada e o futebol correspondendo em campo, a comunidade espanhola na Asa Sul promete continuar fazendo barulho e mantendo viva a esperança do bicampeonato mundial. Crianças, adultos e idosos, juntos, torcendo por um título que não vem há 16 anos.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/06/2026 16:21
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