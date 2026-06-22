Paralisação da Marechal trava circulação de ônibus e afeta passageiros no DF

A situação gerou preocupação entre os passageiros, principalmente durante o horário de pico da manhã. - (crédito: Letícia Mouhamed/CB/DA Press)

Os ônibus da empresa Marechal paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira (22/6). A pausa provoca transtornos para milhares de passageiros que dependem do transporte público para se deslocar pelo Distrito Federal. Os coletivos sequer saíram das garagens para os terminais de ônibus, interrompendo completamente a operação da empresa nas primeiras horas do dia.

A paralisação afetou diretamente a rotina da população, especialmente trabalhadores e estudantes que utilizam as linhas operadas pela Marechal para chegar aos locais de trabalho, escolas e universidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Polícia prende mulher que comprava arma no Paraguai para revender no DF

Com a ausência dos veículos nos terminais e nas ruas, muitos usuários precisaram recorrer a aplicativos de transporte, caronas ou outras linhas do sistema para tentar cumprir seus compromissos. A situação gerou preocupação entre os passageiros, principalmente durante o horário de pico da manhã.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas da paralisação nem previsão para a normalização do serviço.

Aguarde mais informações.

Saiba Mais Cidades DF Secretario de Saúde determina sindicância para apurar morte em UPA

Secretario de Saúde determina sindicância para apurar morte em UPA Cidades DF Bombeiros fazem parto de emergência em Taguatinga

Bombeiros fazem parto de emergência em Taguatinga Cidades DF Embaixada de Cabo Verde faz festa para acompanhar partida contra o Uruguai