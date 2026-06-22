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TRANSPORTE

Paralisação da Marechal trava circulação de ônibus e afeta passageiros no DF

Coletivos sequer chegaram aos terminais, prejudicando trabalhadores, estudantes e usuários do transporte público

A situação gerou preocupação entre os passageiros, principalmente durante o horário de pico da manhã. - (crédito: Letícia Mouhamed/CB/DA Press)
A situação gerou preocupação entre os passageiros, principalmente durante o horário de pico da manhã. - (crédito: Letícia Mouhamed/CB/DA Press)

Os ônibus da empresa Marechal paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira (22/6). A pausa provoca transtornos para milhares de passageiros que dependem do transporte público para se deslocar pelo Distrito Federal. Os coletivos sequer saíram das garagens para os terminais de ônibus, interrompendo completamente a operação da empresa nas primeiras horas do dia.

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A paralisação afetou diretamente a rotina da população, especialmente trabalhadores e estudantes que utilizam as linhas operadas pela Marechal para chegar aos locais de trabalho, escolas e universidades.

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Com a ausência dos veículos nos terminais e nas ruas, muitos usuários precisaram recorrer a aplicativos de transporte, caronas ou outras linhas do sistema para tentar cumprir seus compromissos. A situação gerou preocupação entre os passageiros, principalmente durante o horário de pico da manhã.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas da paralisação nem previsão para a normalização do serviço.

Aguarde mais informações.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/06/2026 07:00 / atualizado em 22/06/2026 07:07
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