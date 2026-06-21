Polícia prende mulher que comprava arma no Paraguai para revender no DF

As armas foram apreendidas pelos agentes da 38ª Delegacia de Polícia Civil (Vicente Pires) - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na Rodoviária do Plano Piloto, suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de armas de fogo. A ação ocorreu durante a Operação Double Crime, conduzida pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) e resultou na apreensão de quatro armas e quatro celulares lacrados.

Segundo a PCDF, a investigação teve início a partir de denúncias que indicavam que a suspeita realizava viagens frequentes ao Paraguai com o objetivo de adquirir armamento de forma ilegal e introduzi-lo no território brasileiro. A partir das informações recebidas, equipes de inteligência passaram a monitorar os deslocamentos da suspeita.

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A abordagem ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, neste sábado (20/6), logo após o retorno da mulher de uma viagem ao Paraguai. Durante a ação policial, foram encontradas em sua posse quatro armas de fogo e quatro aparelhos celulares lacrados, que foram apreendidos e encaminhados para análise.

Após o flagrante, a suspeita foi conduzida à 38ª DP, onde foi autuada e permanece à disposição da Justiça. A PCDF informou que as investigações continuam para identificar possíveis envolvidos e esclarecer a dinâmica completa do esquema criminoso.