Bombeiros fazem parto de emergência em Taguatinga

Uma gestante deu à luz com o auxílio do Corpo de Bombeiros (CBMDF) na tarde deste domingo (21/6), em Taguatinga. O parto emergencial ocorreu por volta das 13h, na QSC 19, Chácara 26.

Segundo o CBMDF, uma viatura de socorro foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a mulher em trabalho de parto. Diante da situação, a equipe realizou o atendimento pré-hospitalar e auxiliou no nascimento do bebê.

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Após o parto, mãe e filho receberam os primeiros cuidados ainda no local. De acordo com a corporação, ambos foram avaliados pelas equipes de socorro e apresentavam quadro estável, conscientes e orientados, sendo encaminhados para uma unidade hospitalar, onde receberam atendimento médico especializado.

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O Corpo de Bombeiros informou que não acompanha a evolução clínica das vítimas após o transporte para o hospital e, por isso, não divulgou informações sobre o estado de saúde da mãe e do bebê após a chegada à unidade de saúde.