Secretario de Saúde determina sindicância para apurar morte em UPA

Morte causou indignação entre os usuários e PM foi acionada - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Cavalcante, determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, ocorrida na tarde de sábado (20/6), enquanto ele aguardava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas. A medida foi anunciada em nota publicada nas redes sociais e, segundo o secretário, em cumprimento a uma ordem da governadora Celina Leão.

“Não admitiremos nem aceitaremos qualquer indício de omissão ou ausência de atendimento a qualquer cidadão que busque assistência em nossa rede de saúde”, afirmou Cavalcante. Segundo ele, embora Vilmar não tenha sido registrado como paciente da unidade, é necessário esclarecer as circunstâncias da morte e verificar se os protocolos adotados foram adequados.

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Na nota, o secretário informou que Vilmar era cadeirante, vivia em situação de vulnerabilidade social e, de acordo com informações preliminares, costumava passar as noites na UPA. “Assim que tomei conhecimento do caso, determinei ao Iges-DF que adotasse todas as providências necessárias, incluindo a comunicação imediata do óbito aos familiares e a instauração do procedimento de apuração”, declarou.

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Cavalcante manifestou solidariedade à família e aos amigos da vítima. “A investigação será conduzida com a seriedade que o caso exige, e eventuais responsabilidades serão apuradas e tratadas com o devido rigor”, completou.

Entenda o caso

Vilmar Pereira da Silva morreu por volta das 14h de sábado (20/6), enquanto estava sentado em uma cadeira de rodas na recepção da unidade de saúde. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, ele se queixava de mal-estar e aguardava atendimento médico desde às 10h.

Ao perceberem que o homem havia morrido, populares impediram que o corpo fosse levado para o interior da unidade e aguardaram a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o caso é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). De acordo com a corporação, Vilmar vivia em situação de rua. Até o fechamento desta edição, não havia novas informações sobre o andamento das investigações.

Veja a íntegra da nota do secretário:

A pedido da governadora Celina Leão, determinei ao Iges-DF a imediata abertura de sindicância interna na UPA do Recanto das Emas para apurar, com rigor e transparência, todas as circunstâncias que envolveram o falecimento de V.S., ocorrido ontem nas dependências da unidade.

Não admitiremos nem aceitaremos qualquer indício de omissão ou ausência de atendimento a qualquer cidadão que busque assistência em nossa rede de saúde. Embora V.S. não tenha sido registrado como paciente da unidade no momento do ocorrido, é fundamental esclarecer todos os fatos e verificar se os protocolos adotados foram adequados.

O paciente era cadeirante, vivia em situação de vulnerabilidade social e, segundo informações preliminares, costumava pernoitar na UPA. Assim que tomei conhecimento do caso, determinei ao Iges-DF que adotasse todas as providências necessárias, incluindo a comunicação imediata do óbito aos familiares e a instauração do procedimento de apuração.

Manifesto minha solidariedade à família e aos amigos de V.S. neste momento de dor. A investigação será conduzida com a seriedade que o caso exige e eventuais responsabilidades serão apuradas e tratadas com o devido rigor.