Embaixada de Cabo Verde faz festa para acompanhar partida contra o Uruguai

Com churrasco, vinho e cerveja, a embaixada de Cabo Verde recebeu torcedores na noite deste domingo (21/6) para acompanhar a partida contra o Uruguai, a segunda a ser disputada pelo arquipélago africano na Copa do Mundo.
A pouco mais de 20 minutos do início da partida, Cabo Verde abriu o placar e a festa foi absoluta. O embaixador Chantre D’Oliveira celebrou o desempenho da seleção cabo-verdiana na Copa e disse estar orgulhoso de seu país.
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“Temos recebido muita solidariedade dos brasileiros. Somos um dos menores países que estão jogando a Copa, mas a alma é de elefante”, declarou. “Querendo que a nossa seleção faça um bom jogo, mas que o esporte e a fraternidade sejam levados em primeiro lugar”, acrescentou.
O primeiro tempo acabou com o placar em 2x1 para o Uruguai. Mas isso não desanima a torcida em Brasília vai ao delírio cada vez que o goleiro Vozinha aparece ou faz uma defesa. Estreante em Copas, Cabo Verde conquistou a torcida após a primeira partida, disputada contra a Espanha graças às defesas do goleiro Vozinha, que começou a Copa com menos de um milhão de seguidores no Instagram e agora já conta com 15 milhões.
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Por Mila Ferreira
postado em 21/06/2026 19:49 / atualizado em 21/06/2026 20:38