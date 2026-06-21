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COPA DO MUNDO

Embaixada de Cabo Verde faz festa para acompanhar partida contra o Uruguai

Estreante em Copas do Mundo, arquipélago africano conquistou o coração dos torcedores já na primeira partida contra a Espanha. Animada, a torcida vibra cada vez que o goleiro Vozinha aparece na tela

Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Com churrasco, vinho e cerveja, a embaixada de Cabo Verde recebeu torcedores na noite deste domingo (21/6) para acompanhar a partida contra o Uruguai, a segunda a ser disputada pelo arquipélago africano na Copa do Mundo. 
Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília
Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A pouco mais de 20 minutos do início da partida, Cabo Verde abriu o placar e a festa foi absoluta. O embaixador Chantre D’Oliveira celebrou o desempenho da seleção cabo-verdiana na Copa e disse estar orgulhoso de seu país.
“Temos recebido muita solidariedade dos brasileiros. Somos um dos menores países que estão jogando a Copa, mas a alma é de elefante”, declarou. “Querendo que a nossa seleção faça um bom jogo, mas que o esporte e a fraternidade sejam levados em primeiro lugar”, acrescentou. 
Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília
Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
O primeiro tempo acabou com o placar em 2x1 para o Uruguai. Mas isso não desanima a torcida em Brasília vai ao delírio cada vez que o goleiro Vozinha aparece ou faz uma defesa. Estreante em Copas, Cabo Verde conquistou a torcida após a primeira partida, disputada contra a Espanha graças às defesas do goleiro Vozinha, que começou a Copa com menos de um milhão de seguidores no Instagram e agora já conta com 15 milhões.
Embaixador Chantre D'Oliveira, de Cabo Verde
Embaixador Chantre D'Oliveira, de Cabo Verde (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

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  • Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília
    Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília
    Comemoração do primeiro gol contra o Uruguai na Embaixada de Cabo Verde em Brasília Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Embaixador Chantre D'Oliveira, de Cabo Verde
    Embaixador Chantre D'Oliveira, de Cabo Verde Foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press
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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 21/06/2026 19:49 / atualizado em 21/06/2026 20:38
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