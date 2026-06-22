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ENERGIA

Endereços do Lago Norte ficam sem luz temporariamente nesta segunda (22)

Suspensão temporária será realizada para manutenção na região. O desligamento ocorre das 10h às 16h

Confira os locais e horários com desligamentos programados de energia - (crédito: Neoenegia)
Confira os locais e horários com desligamentos programados de energia - (crédito: Neoenegia)
Moradores de alguns endereços de Sobradinho terão o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (22/6). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para realizar serviços de poda de árvores.
O desligamento temporário vai afetar as áreas da Granja do Torto, nas casas 13, 17, 18, 20, 21 e 22, além do Lote 23. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.
Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/06/2026 10:45
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