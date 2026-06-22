Viação Marechal informa que salários foram pagos nesta segunda (22)

As alterações serão apenas nas linhas de ônibus operadas pela empresa Marechal - (crédito: Divulgação/Semob-DF)

A Auto Viação Marechal se pronunciou nesta segunda-feira (22/6) sobre a paralisação nas primeiras horas do dia. Em nota, a empresa informou que a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) efetuou o repasse dos recursos na última sexta (19), mas os valores foram creditados na conta da companhia apenas no sábado (20), data prevista para o pagamento salarial dos colaboradores.

Segundo a Marechal, como o dia 20 caiu em um sábado, não foi possível realizar o processamento da folha de pagamento no mesmo dia. “Esse procedimento indispensável para que os créditos sejam efetuados nas contas dos colaboradores”, disse.

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De acordo com a empresa, após a conclusão do processamento da folha, os valores foram depositados às 6h30 desta segunda-feira (22), primeiro dia útil subsequente. “A empresa lamenta os transtornos causados aos passageiros”, comunicou.

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A paralisação provocou transtornos para a população durante o horário de pico da manhã. Com a ausência dos coletivos nos terminais e nas ruas, muitos passageiros precisaram recorrer a aplicativos de transporte, caronas ou outras linhas para conseguir chegar ao trabalho, escolas e universidades.

A normalização total da operação das linhas da empresa ainda não havia sido detalhada até a publicação desta reportagem.