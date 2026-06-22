Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA

A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso - (crédito: Material cedico ao Correio )

Imagens do circuito interno de câmeras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, obtidas com exclusividade pelo Correio, mostram os momentos que antecedem a morte de Vilmar Pereira da Silva, 49 anos, na recepção da unidade no último sábado (20/6).

A cronologia pode ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte e mostram que ele não chegou a usar pulseira de identificação ou classificação de risco ao longo do período em que permaneceu no local.

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Veja as imagens:



















O homem, que era cadeirante e vivia em situação de rua, passou a noite na área de espera da unidade. Às 21h18, um vigilante o conduz para um espaço da recepção. Horas depois, às 23h07, ele se desloca sozinho até o banheiro. Já durante a madrugada, permanece sentado na cadeira de rodas e chega a se cobrir com um cobertor para dormir no local.

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As imagens também mostram Vilmar consumindo substância não identificada em uma garrafa transparente por volta das 2h43. Em seguida, um segurança se aproxima e conversa com ele. Depois disso, o homem permanece na recepção da unidade. Vilmar só seria encontrado sem sinais vitais na tarde de sábado.

Ao Correio, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Cidadania e Legislação Participativa (CDDHCLP) da Câmara Legislativa do Distrito Federal confirmou que pedirá apuração da morte de Vilmar na UPA. A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso. A governadora Celina Leão também determinou à Secretaria de Saúde a apuração do caso.

Cronologia

Os registros mostram a movimentação de Vilmar desde a noite de sexta-feira (19/6). Em nenhuma das fotos obtidas pela reportagem ele aparece utilizando pulseira de classificação de risco ou qualquer outro identificador normalmente entregue a pacientes após o processo de triagem.

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Celina Leão determinou que o Iges-DF e a Secretaria de Saúde apurem se os protocolos de acolhimento foram seguidos, especialmente considerando que a vítima era uma pessoa com deficiência em extrema vulnerabilidade. Segundo o secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, a sindicância aberta vai verificar se houve qualquer tipo de omissão, ressaltando que a rede deve oferecer assistência a todo cidadão, independentemente de registro prévio.