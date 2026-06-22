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MORTE EM UPA

Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA

Vilmar, que era cadeirante e vivia em situação de rua, passou a noite na área de espera da unidade

A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso - (crédito: Material cedico ao Correio )
A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso - (crédito: Material cedico ao Correio )

Imagens do circuito interno de câmeras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, obtidas com exclusividade pelo Correio, mostram os momentos que antecedem a morte de Vilmar Pereira da Silva, 49 anos, na recepção da unidade no último sábado (20/6).

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A cronologia pode ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte e mostram que ele não chegou a usar pulseira de identificação ou classificação de risco ao longo do período em que permaneceu no local.

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Veja as imagens:

  • Chegada de Vilmar na UPA do Recanto das Emas
    Chegada de Vilmar na UPA do Recanto das Emas Material cedido ao Correio
  • Vilmar é levado pelo vigilante ao canto da UPA
    Vilmar é levado pelo vigilante ao canto da UPA Material cedido ao Correio
  • Vilmar bebe água dentro da UPA antes de morrer na unidade de atendimento
    Vilmar bebe água dentro da UPA antes de morrer na unidade de atendimento Material cedido ao Correio
  • A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso
    A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso Material cedico ao Correio
  • Vilmar bebe substância não identificada em uma garrafa transparente
    Vilmar bebe substância não identificada em uma garrafa transparente Material cedido ao Correio
  • O vigilante se aproxima e interpela Vilmar sobre o consumo de bebidas na unidade
    O vigilante se aproxima e interpela Vilmar sobre o consumo de bebidas na unidade Material cedido ao Correio
  • Vilmar se cobre com o cobertor
    Vilmar se cobre com o cobertor Material cedido ao Correio

O homem, que era cadeirante e vivia em situação de rua, passou a noite na área de espera da unidade. Às 21h18, um vigilante o conduz para um espaço da recepção. Horas depois, às 23h07, ele se desloca sozinho até o banheiro. Já durante a madrugada, permanece sentado na cadeira de rodas e chega a se cobrir com um cobertor para dormir no local.

As imagens também mostram Vilmar consumindo substância não identificada em uma garrafa transparente por volta das 2h43. Em seguida, um segurança se aproxima e conversa com ele. Depois disso, o homem permanece na recepção da unidade. Vilmar só seria encontrado sem sinais vitais na tarde de sábado.

Ao Correio, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Cidadania e Legislação Participativa (CDDHCLP) da Câmara Legislativa do Distrito Federal confirmou que pedirá apuração da morte de Vilmar na UPA. A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso. A governadora Celina Leão também determinou à Secretaria de Saúde a apuração do caso.

Cronologia

Os registros mostram a movimentação de Vilmar desde a noite de sexta-feira (19/6). Em nenhuma das fotos obtidas pela reportagem ele aparece utilizando pulseira de classificação de risco ou qualquer outro identificador normalmente entregue a pacientes após o processo de triagem.

Celina Leão determinou que o Iges-DF e a Secretaria de Saúde apurem se os protocolos de acolhimento foram seguidos, especialmente considerando que a vítima era uma pessoa com deficiência em extrema vulnerabilidade. Segundo o secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, a sindicância aberta vai verificar se houve qualquer tipo de omissão, ressaltando que a rede deve oferecer assistência a todo cidadão, independentemente de registro prévio.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 09:35 / atualizado em 22/06/2026 10:02
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